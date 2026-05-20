TP.HCM: Bệnh viện phải lập khu riêng khám sức khỏe định kỳ

Ngày 20.5, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã họp với toàn bộ bệnh viện công lập và ngoài công lập để triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân từ năm 2026, theo Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Do quy mô dân số lớn với gần 15 triệu người, TP.HCM xác định cần huy động toàn bộ hệ thống y tế tham gia, gồm bệnh viện công lập, ngoài công lập, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế phường, xã và lực lượng y tế cộng đồng. Bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ thuận lợi và đồng bộ.

TP.HCM sẽ triển khai chương trình khám tầm soát các bệnh lý chuyên khoa như tim mạch, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, nhi khoa, ung bướu, phục hồi chức năng… góp phần giảm tải cho các bệnh viện đa khoa

Ngành y tế thành phố triển khai 4 nhóm hoạt động trọng tâm. Trong đó, các bệnh viện đa khoa sẽ tổ chức lại khoa khám bệnh, bố trí khu vực khám sức khỏe và sàng lọc riêng, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, khám, tư vấn và trả kết quả. Quy trình khám sức khỏe sẽ từng bước tách biệt với khám chữa bệnh thông thường nhằm phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính và các yếu tố nguy cơ.

TP.HCM cũng sẽ điều phối bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ y tế cơ sở; tổ chức các đội khám lưu động tại nhà máy, xí nghiệp, trường học; lồng ghép với chương trình chăm sóc người cao tuổi, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi nhóm nguy cơ tại cộng đồng.

Kết quả khám sức khỏe sẽ được đồng bộ với sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, giúp người dân thuận tiện theo dõi và tra cứu thông tin sức khỏe.

Cạnh đó, ngành y tế xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tăng cường truyền thông để người dân chủ động khám sức khỏe định kỳ. Thứ hai, nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Thứ ba, tăng vai trò chính quyền địa phương trong quản lý sức khỏe cộng đồng.

Cuối cùng, tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe người lao động, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, bệnh mạn tính và các yếu tố nguy cơ, góp phần duy trì nguồn nhân lực ổn định và nâng cao năng suất lao động.

Theo Sở Y tế, mục tiêu không chỉ là tăng số lượt khám sức khỏe mà còn từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu số, lấy y tế cơ sở làm nền tảng.