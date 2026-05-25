Chi phí khám sức khỏe định kỳ cho 1 người dân TP.HCM là bao nhiêu?

Ngày 25.5, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm việc với Sở Y tế TP.HCM và các sở ngành về công tác khám sức khỏe định kỳ toàn dân và kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở y tế trên địa bàn.

Về kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong năm 2026, PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế, cho biết đã trình UBND TP.HCM phê duyệt. Kế hoạch hướng tới toàn bộ công dân thực tế cư trú trên địa bàn TP.HCM cả thường trú và tạm trú, xác định qua ứng dụng VneID, cùng các đơn vị do TP.HCM quản lý và người lao động đang làm việc trên địa bàn.

Ông Nguyễn Phước Lộc làm việc với Sở Y tế TP.HCM và các sở ngành về công tác khám sức khỏe định kỳ toàn dân ẢNH: DUY TÍNH

Khám sức khỏe định kỳ có những gì?

Ngành y tế thiết kế ba gói khám sức khỏe định kỳ phù hợp đặc điểm sức khỏe từng độ tuổi, căn cứ hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Theo đó, gói cho trẻ em dưới 6 tuổi tập trung theo dõi tăng trưởng, đánh giá dinh dưỡng, phát triển tinh thần - vận động và sàng lọc nguy cơ tự kỷ.

Gói cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi chú trọng phát hiện sớm bệnh học đường, tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, sức khỏe tâm thần và tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Gói cho người từ 18 tuổi trở lên gồm khám đa chuyên khoa, các xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản và chụp X-quang ngực. Riêng lao động nữ được sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung.

Bệnh viện Nhi đồng thành phố khám sức khỏe cho trẻ em ẢNH: BV

Để bảo đảm chất lượng và an toàn, cơ sở tham gia khám phải có giấy phép hoạt động và được Sở Y tế công bố đủ điều kiện theo từng loại hình. Tương ứng từng nhóm tuổi, cơ sở phải bố trí đủ nhân lực chuyên môn: tối thiểu 1 bác sĩ đối với trẻ dưới 6 tuổi; 4 bác sĩ chuyên khoa đối với nhóm 6 - 18 tuổi và 7 bác sĩ chuyên khoa kèm năng lực cận lâm sàng đối với người trưởng thành.

Ngành y tế ưu tiên tổ chức khám tại trạm y tế cấp xã để thuận tiện cho người dân; nơi chưa đủ điều kiện thì các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập giữ vai trò nòng cốt, hỗ trợ chuyên môn và tổ chức khám lưu động.

Cần 2.507 tỉ đồng để khám cho 10,3 triệu người trong năm 2026

Theo Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong năm 2026 là khoảng 2.507 tỉ đồng cho 10,3 triệu lượt người dân.

Trong cơ cấu này, chi phí lớn nhất tập trung ở hai nhóm. Thứ nhất là người lao động phi chính thức với khoảng 4,5 triệu người, chiếm hơn 1.515 tỉ đồng. Thứ hai là người cao tuổi với 1,6 triệu người, chiếm gần 539 tỉ đồng. Chưa kể hơn 4,5 triệu lao động chính thức, do tổ chức sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

Về cơ chế chi trả, ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp cho các nhóm thuộc trách nhiệm của Nhà nước. Kinh phí y tế trường học cho học sinh, trẻ mầm non. Người sử dụng lao động chi trả cho người lao động.

Tổng mức chi phí khám được khống chế không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm.

Riêng kinh phí kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông, theo Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn, hoàn thành trong tháng 6.2026 để kịp tổ chức ngay đầu năm học 2026 - 2027. Do đó, ngành y tế đang chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai đồng bộ.

Y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Trãi tầm soát sức khỏe cho người dân TP.HCM ẢNH: BV

Kế hoạch cụ thể ra sao?

Theo PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, ngành y tế TP.HCM đã tổ chức các đợt cao điểm ra quân đồng loạt, có lộ trình rõ ràng.

Đợt một vào ngày 5.4 tại 64 phường, xã; đợt hai ngày 17.4 mở rộng ra 168 phường, xã; đợt ba ngày 25.5, chính thức khám theo các gói chuẩn của Bộ Y tế, thống nhất trên toàn TP.HCM.

Song song với các đợt cao điểm, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các địa phương vẫn duy trì khám sức khỏe, khám tầm soát thường xuyên cho người dân tại đơn vị và trên địa bàn, bảo đảm tính liên tục của hoạt động.

Đặc biệt, ngành y tế phối hợp Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức đợt khám quy mô lớn cho khoảng 1 triệu công nhân, người lao động, dự kiến từ 30.5 - 30.9. Liên đoàn Lao động chịu trách nhiệm huy động người lao động, bảo đảm công tác tổ chức và kinh phí; ngành y tế bảo đảm nhân sự và chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn.

Phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu

Tại buổi làm việc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển y tế, chuyển từ mô hình "chữa bệnh" sang quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân, với trọng tâm là phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Theo định hướng mới, ngành y tế thành phố phải đặt nền tảng phát triển trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng đến xây dựng hệ thống y tế hiện đại, liên thông giữa các cấp điều trị. Cùng với đó, y tế dự phòng và y tế cơ sở được xác định là tuyến then chốt, giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát các nguyên nhân gốc gây bệnh, bao gồm môi trường sống, an toàn thực phẩm và các yếu tố nguy cơ, thay vì chỉ tập trung điều trị khi bệnh đã phát sinh.

Phòng bệnh và khám chữa bệnh cho người dân ngay tại tuyến cơ sở, giúp giảm tải tuyến trên ẢNH: BV

Đáng chú ý, chương trình khám sức khỏe toàn dân và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đang được triển khai theo từng giai đoạn, với sự tham gia của nhiều bệnh viện, kể cả khu vực tư nhân và các mô hình phối hợp quân - dân y tại một số địa bàn đặc thù.

Ngành y tế không chỉ là lực lượng chủ trì mà còn phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tài chính, quy hoạch, chính quyền cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc triển khai chăm sóc sức khỏe toàn dân được xác định là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, không riêng ngành y tế.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là xây dựng hệ thống y tế lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, kịp thời và công bằng.