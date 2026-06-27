Lỗi nhiều tài xế mắc trên cao tốc, đến khi bị phạt nguội mới ngỡ ngàng

Chuyển làn nhưng quên bật xi nhan là lỗi khá phổ biến trên cao tốc. Nhiều tài xế chỉ biết mình vi phạm khi nhận thông báo phạt nguội hoặc được CSGT cho xem lại hình ảnh.

"Tôi nghĩ chỉ chuyển sang làn bên cạnh vài giây nên không sao, đến khi xem lại hình ảnh mới biết mình đã vi phạm", anh M.Đ (ở phường Vũng Tàu, TP.HCM) chia sẻ sau khi được Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho xem lại hình ảnh chuyển làn không bật tín hiệu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nhiều tài xế bị CSGT hóa trang ghi hình khi chuyển làn không bật xi nhan ẢNH: DIỆU MI

Ngày 27.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết thời gian qua lực lượng chức năng ghi nhận khá nhiều trường hợp chuyển làn nhưng không có tín hiệu báo trước. Đây là lỗi phổ biến trên cao tốc nhưng không ít tài xế vẫn chủ quan.

Từ ngày 22 - 26.6, lực lượng CSGT sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi hình trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và phát hiện 40 trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước.

Trong số này, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 12 trường hợp, đồng thời gửi thông báo phạt nguội đối với 28 trường hợp còn lại.

CSGT hóa trang ghi hình phạt nguội lỗi nhiều người mắc trên cao tốc

Vì sao CSGT tăng cường phạt nguội lỗi này?

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, nhiều tài xế khá bất ngờ khi nhận được thông báo phạt nguội. Một số người cho biết bản thân không nhớ đã thực hiện hành vi vi phạm hoặc cho rằng việc chuyển làn diễn ra rất nhanh nên không ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Một giây chủ quan không bật xi nhan khi chuyển làn, tài xế bị phạt 5 triệu ẢNH: DIỆU MI

Tuy nhiên, khi được xem lại hình ảnh do lực lượng chức năng ghi nhận, hầu hết người vi phạm đều thừa nhận lỗi. Các đoạn clip ghi lại khá rõ thời gian, vị trí, số km, hướng di chuyển cũng như toàn bộ quá trình chuyển làn của phương tiện. Chính vì vậy, nhiều tài xế sau khi xem lại hình ảnh đều tâm phục khẩu phục và nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt.

Một số tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cho rằng nhiều người vẫn có thói quen quan sát gương rồi chuyển làn ngay mà quên bật tín hiệu hoặc chỉ bật xi nhan khi xe đã bắt đầu chuyển hướng.

Nghị định 168/2024 quy định người điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc bị phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.



Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết nhiều tài xế cho rằng chỉ chuyển làn trong thời gian ngắn hoặc thấy đường vắng nên không cần bật xi nhan. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ khá nguy hiểm bởi trên cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ lớn, khoảng cách giữa các xe thường được tính bằng vài giây phản ứng.



Khi một phương tiện chuyển làn đột ngột mà không có tín hiệu báo trước, các xe phía sau không có đủ thời gian để giảm tốc hoặc xử lý tình huống. Trong điều kiện lưu lượng đông hoặc thời tiết xấu, nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhiều tài xế không biết đã bị CSGT ghi hình phạt nguội cho đến khi nhận thông báo ẢNH: DIỆU MI

CSGT cho hay không ít vụ va chạm trên cao tốc bắt nguồn từ những thao tác tưởng chừng rất nhỏ như chuyển làn đột ngột, chuyển làn liên tục hoặc không bật tín hiệu báo hướng.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện trước khi chuyển làn cần quan sát gương chiếu hậu, đánh giá khoảng cách an toàn với các xe xung quanh và bật tín hiệu báo hướng từ sớm để các phương tiện khác nhận biết. Tài xế không nên chuyển làn liên tục, chuyển làn sát đầu xe khác hoặc chuyển làn ngay trước các nút ra vào cao tốc khi khoảng cách không bảo đảm an toàn.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, việc tăng cường ghi hình và xử lý vi phạm không chỉ nhằm xử phạt mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, hạn chế những hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên các tuyến cao tốc.