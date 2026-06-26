Cấm xe một số đường trung tâm TP.HCM cuối tuần: Người dân đi lại thế nào?

Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa thông báo phương án điều chỉnh giao thông tại khu vực trung tâm TP.HCM nhằm phục vụ chương trình đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày chạy bộ hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 cuối tuần này.

Một số tuyến đường khu trung tâm TP.HCM cấm xe cuối tuần này ẢNH: MINH VƯƠNG

Cấm xe một số đường trung tâm TP.HCM

Sáng 27.6, từ 4 giờ 30 đến khi kết thúc chương trình tổng duyệt đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số tuyến đường trung tâm sẽ tạm ngưng lưu thông.

Cụ thể, các phương tiện không được lưu thông trên đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Công xã Paris và đường Pasteur, đoạn từ đường Hàn Thuyên đến đường Alexandre de Rhodes.

Trong ngày tổ chức chính thức 28.6, từ 5 giờ 30 đến khi kết thúc chương trình, các tuyến đường trên tiếp tục cấm xe để phục vụ sự kiện.

Chương trình đi bộ đồng hành dự kiến thu hút khoảng 5.000 người tham gia. Điểm xuất phát và về đích được bố trí trên đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Phạm Ngọc Thạch. Sân khấu chính đặt tại khu vực giao lộ đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Người dân cần chú ý chấp hành chỉ dẫn của CSGT tại khu vực ẢNH: NHẬT THỊNH

Lộ trình đoàn đi bộ gồm: đường Lê Duẩn - đường Công Xã Paris - đường Đồng Khởi - đường Lê Lợi - đường Nguyễn Huệ - đường Lê Thánh Tôn - đường Pasteur - đường Lê Duẩn.

Bên cạnh đó, sáng 27.6 còn diễn ra ngày chạy bộ hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với khoảng 8.000 người tham gia.

Đoàn chạy xuất phát lúc 6 giờ 30 từ khu vực Công viên 30 Tháng 4 trên đường Lê Duẩn, sau đó di chuyển qua đường Công Xã Paris, đường Đồng Khởi, đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Huệ, đường Lê Thánh Tôn, đường Pasteur và quay trở lại đích trên đường Lê Duẩn.

Người dân đi đâu để tránh khu vực cấm xe?

Trong thời gian thi công và tổ chức sự kiện, người dân có thể lựa chọn một số lộ trình thay thế để hạn chế ùn tắc và tránh khu vực cấm xe.

Đối với các xe lưu thông từ khu vực đường Lê Duẩn có thể đi theo hướng đường Phạm Ngọc Thạch - đường Võ Thị Sáu để tiếp tục hành trình. Một hướng khác là từ đường Lê Duẩn rẽ sang đường Công xã Paris, đi đường Nguyễn Du rồi kết nối với các tuyến đường trung tâm.

Các xe lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có thể đi theo đường Nguyễn Thị Minh Khai, rẽ đường Phạm Ngọc Thạch rồi tiếp tục lưu thông theo các hướng khác. Ngoài ra, người dân cũng có thể lựa chọn hướng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Lý Tự Trọng - đường Hai Bà Trưng để tiếp cận khu vực trung tâm thay cho đường Lê Duẩn.

Trong 2 buổi sáng diễn ra các hoạt động chính vào ngày 27 và 28.6, người dân đi về khu vực Bàn Cờ, Chợ Quán, An Đông có thể lưu thông theo hướng: đường Lê Duẩn - đường Phạm Ngọc Thạch - đường Alexandre de Rhodes - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Nguyễn Du - đường Cách mạng Tháng Tám - đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Đối với hướng đi về khu vực Khánh Hội, Vĩnh Lộc, Xóm Chiếu, Tân Hưng, Tân Mỹ, người dân có thể lựa chọn lộ trình: đường Lê Thánh Tôn - đường Hai Bà Trưng - đường Tôn Đức Thắng - đường Hàm Nghi.

Trong khi đó, các xe đi về khu vực An Khánh và trung tâm phường Sài Gòn có thể lưu thông theo hướng: đường Lê Lợi - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàm Nghi - đường Hồ Tùng Mậu - dạ cầu Khánh Hội - đường Tôn Đức Thắng.

Phòng CSGT khuyến cáo người lái xe khi lưu thông qua khu vực tổ chức các chương trình cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân tại khu vực trung tâm TP.HCM.