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Đời sống Cộng đồng

TP.HCM điều chỉnh giao thông quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ: Người dân đi lại ra sao?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
09/06/2026 09:28 GMT+7

Từ ngày 11 - 14.6, nhiều tuyến đường quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ gala 'Tổ quốc bình yên' cùng các hoạt động triển lãm, trải nghiệm do Bộ Công an tổ chức.

Ngày 9.6, Phòng CSGT Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ nhằm phục vụ chương trình gala "Tổ quốc bình yên" và chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11.6.1948 - 11.6.2026), hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2026).

Theo kế hoạch, công tác thi công, lắp dựng phục vụ sự kiện diễn ra từ 19 giờ ngày 7.6 đến ngày 11.6. Các hoạt động chính được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Trong đó, lễ khai mạc sẽ được tổng duyệt lúc 15 giờ ngày 10.6 và diễn ra chính thức từ 20 - 21 giờ ngày 11.6 tại khu vực sân khấu đặt trên đường Nguyễn Huệ giao với đường Ngô Đức Kế.

TP.HCM điều chỉnh giao thông quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ: Người dân đi lại ra sao? - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Song song đó, hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm được tổ chức từ ngày 11 - 14.6 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Ngô Đức Kế.

Chương trình gala "Tổ quốc bình yên" sẽ tổng duyệt lúc 19 giờ 30 ngày 12.6 và diễn ra chính thức lúc 20 giờ ngày 13.6. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Công an nhân dân và Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM tiếp sóng.

Người dân nên đi đường nào?

Theo Phòng CSGT, các tuyến đường được sử dụng phục vụ chương trình gồm toàn bộ đường Nguyễn Huệ; đường Lê Lợi đoạn từ đường Pasteur đến đường Đồng Khởi; đường Ngô Đức Kế đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ và đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Hồ Tùng Mậu.

Ban tổ chức sử dụng toàn đường Nguyễn Huệ để bố trí khu vực triển lãm, trải nghiệm, trưng bày và sân khấu chính của gala "Tổ quốc bình yên". Đối với các đường Lê Lợi và Ngô Đức Kế, lực lượng chức năng sẽ giải tỏa để tạo hành lang thoát hiểm, không cho phương tiện lưu thông, dừng đỗ cũng như hạn chế người dân tập trung đông gây mất an toàn.

Để tránh khu vực tổ chức sự kiện, đặc biệt trong thời gian diễn ra gala vào các ngày 12 và 13.6, Phòng CSGT khuyến cáo người dân lựa chọn các tuyến đường song song hoặc liền kề như Pasteur, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi để lưu thông.

Người dân đến tham quan, theo dõi chương trình được khuyến khích chủ động gửi xe tại các điểm giữ xe công cộng quanh khu vực tổ chức nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Phòng CSGT cũng lưu ý người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực tổ chức sự kiện cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông; không dừng, đỗ dưới lòng đường, trên vỉa hè hoặc tại các giao lộ để xem chương trình, tránh gây cản trở giao thông.

Theo Phòng CSGT, căn cứ tình hình thực tế, lực lượng chức năng sẽ chủ động điều chỉnh phương án phân luồng phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân trong thời gian diễn ra sự kiện.

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