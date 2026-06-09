Đường Nguyễn Xiển chi chít ổ gà, ổ voi: Người dân nơm nớp 'đi như đánh cược'

Tình trạng đường Nguyễn Xiển xuống cấp đoạn qua phường Long Bình (TP.HCM) trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông qua khu vực này. Theo đó, mặt đường xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi. Vào ngày nắng, bụi bẩn bay mù mịt bủa vây người đi đường. Khi trời mưa, nước đọng thành những vũng lớn che khuất các bẫy sâu, khiến các phương tiện rất dễ trượt ngã.

Người dân bất an

Cũng theo người dân, trước đó, một phần làn đường quốc lộ 1 bị rào chắn để phục vụ thi công, buộc lượng lớn xe máy hướng về cầu Đồng Nai phải rẽ vào đường nội bộ khu dân cư Long Sơn rồi đổ ra đường Nguyễn Xiển. Tại đây, dòng xe máy phải chen chúc, giành giật từng lối đi nhỏ với hàng loạt xe tải nặng, xe container lưu thông hướng ra cảng và nút giao Tân Vạn.

Đường Nguyễn Xiển xuống cấp, chi chít các ổ gà, ổ voi đọng nước khi trời mưa ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đến thời điểm hiện tại, ghi nhận thực tế cho thấy chốt rào chắn trên quốc lộ 1 đã được tháo dỡ, các phương tiện đã có thể đi thẳng trực tiếp. Tuy nhiên, áp lực giao thông và các "bẫy" nguy hiểm trên tuyến đường Nguyễn Xiển vẫn chưa hề giảm bớt.

Anh Nguyễn Thắng Thiện Nhân (29 tuổi, ở khu phố 1, phường Long Bình) bức xúc: "Đoạn đường hư hỏng này kéo dài gần cả trăm mét ngay sát công trình. Cứ mưa xuống là đá trôi hết, lộ ra những cái hố khổng lồ. Xe máy và xe container cứ phải né nhau mà đi. Ban đêm ở đây xảy ra tai nạn liên tục, chính tôi đã nhiều lần ra hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu. Xung quanh đây lại có cả trường mầm non và trường tiểu học, hằng ngày nhìn phụ huynh và các cháu nhỏ đến trường qua đoạn đường này rất tội nghiệp".

Cùng chung nỗi bất an, anh Nguyễn Văn Hoàng (54 tuổi, ở cùng khu vực) cho biết: "Từ sau tết đến nay, đường chật hẹp lại thêm ổ gà, ổ voi bủa vây. Đoạn cua này từng xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến một người đi xe máy tử vong do ngã ra đường và bị xe container cán trúng. Đây là tuyến độc đạo kết nối từ quốc lộ vào trục Nguyễn Văn Tăng, Lê Văn Việt nên người dân không có đường nào khác để tránh".

Mật độ xe container, xe máy di chuyển trên đường Nguyễn Xiển lớn trong khi đường xuống cấp khiến người dân bất an ẢNH: TRẦN KHA

Khi trời nắng bụi bay mù mịt ẢNH: TRẦN KHA

Người dân vừa chạy xe vừa dùng tay bịt mũi vì bụi ẢNH: TRẦN KHA

Bùn đất bịt kín tại vị trí cống thoát nước ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân địa phương, tình trạng này đã kéo dài gần 2 năm nay kể từ khi công trình triển khai. Đơn vị chức năng và đơn vị thi công có tiến hành dặm vá, đổ đá tạm thời để lấp các hố sâu. Tuy nhiên, việc khắc phục chỉ mang tính hời hợt, không lu lèn kỹ lưỡng nên chỉ sau vài cơn mưa hoặc khi xe tải nặng chạy qua, mặt đường lại nhanh chóng bong tróc và trở lại vị trí hư hỏng ban đầu.

"Nắng thì bụi bặm bít bùng, mưa thì sụt lún, va chạm giao thông xảy ra như cơm bữa. Chúng tôi chỉ mong mỏi các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý triệt để, thảm nhựa hoặc đổ bê tông kiên cố để học sinh và người dân đi lại được an toàn", chị Triệu Thị Ly (30 tuổi, người dân địa phương) kiến nghị.

Khắc phục ngay các hư hỏng

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết vừa qua đơn vị đã có công văn yêu cầu khắc phục các hư hỏng trong quá trình thi công dự án xây dựng đường Vành đai 3 đến các đơn vị liên quan.

Tai nạn trên đường Nguyễn Xiển khiến 1 người tử vong vào năm 2025 ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo Sở Xây dựng, qua công tác kiểm tra hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng nhận thấy hiện nay xuất hiện tình trạng hư hỏng mặt đường tại khu vực nút giao Tân Vạn, đường Nguyễn Xiển, các tuyến đường tạm trên đường Nguyễn Xiển phục vụ thi công dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng đã phối hợp Công an TP.HCM nhắc nhở nhiều lần, yêu cầu khắc phục trên các nhóm phản ứng nhanh. Tuy nhiên, việc khắc phục còn chậm và gây nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường này.

Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục ngay các hư hỏng mặt đường, bất cập hạ tầng trong quá trình thi công. Sở đề nghị Công an TP.HCM, Phòng Kiểm tra chuyên ngành - Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng thi công gây mất an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án Xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM. Sở cũng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thành phố theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố khắc phục toàn bộ các bất cập nêu trên.