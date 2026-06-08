Công an TP.HCM bắt nhanh tên cướp giật điện thoại

Ngày 8.6, Công an phường Tây Thạnh cho biết đã bàn giao đối tượng N.V.N cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi "cướp giật tài sản". Đây là chiến công nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh, làm sạch địa bàn của lực lượng Công an TP.HCM.

Tang vật trong vụ cướp giật ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, trưa 6.6, chị V.T.H đang dừng xe máy gần khu vực chân cầu Tham Lương (phường Tây Thạnh) để nghe điện thoại. Lúc này, N.V.N chạy xe máy từ phía sau áp sát, dùng tay giật phăng chiếc điện thoại trên tay chị H. rồi rồ ga tẩu thoát. Chị H. sau đó đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Nhận định tính chất manh động của đối tượng, Ban chỉ huy Công an phường Tây Thạnh lập tức chỉ đạo các tổ công tác phối hợp cùng trinh sát hình sự thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vào cuộc truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng sự hỗ trợ tích cực từ người dân, chỉ sau đúng 4 giờ đồng hồ truy xét, lực lượng phối hợp đã bắt giữ N.V.N, đồng thời thu hồi chiếc điện thoại trả lại cho bị hại.

Tại cơ quan điều tra, N. thừa nhận hành vi phạm tội cướp giật của mình. Đáng chú ý, N. vốn là nhân viên giao hàng (shipper). Trưa ngày xảy ra vụ việc, khi đang trên đường đi giao hàng cho khách, gã shipper này thấy người phụ nữ đứng bên đường sơ hở, sử dụng điện thoại hớ hênh nên đã nảy sinh lòng tham, giật điện thoại...

Việc khám phá nhanh vụ án chỉ sau 4 giờ không chỉ thể hiện tinh thần tinh nhuệ, phá án mưu trí của lực lượng công an, mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn.

Bên cạnh đó, người dân nên cài đặt ngay Ứng dụng "SOS An ninh trật tự CA TP.Hồ Chí Minh" trên điện thoại thông minh để có thể kịp thời phản ánh thông tin và nhận được sự hỗ trợ, xử lý nhanh nhất từ cơ quan công an khi có sự cố xảy ra.