TP.HCM: Bắt tài xế xe công nghệ chuyên cướp giật vé số của người nghèo

Ngày 4.6, Công an xã Đông Thạnh cho biết vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Huỳnh Thanh Luân (47 tuổi, ở TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật vé số của người nghèo.

Nguyễn Huỳnh Thanh Luân khi bị bắt ẢNH: C.A

Trước đó, chiều tối 2.6, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận tin báo từ bà N.T.N (59 tuổi) về việc bị một người đàn ông đi xe máy giả vờ hỏi mua rồi chiếm đoạt mất 130 tờ vé số (trị giá khoảng 1,3 triệu đồng) trên đường Bùi Công Trừng.

Ngay lập tức, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp với các trinh sát PC02 khẩn trương khoanh vùng, truy xét. Đến trưa 3.6, lực lượng chức năng đã bắt được Nguyễn Huỳnh Thanh Luân khi nghi phạm đang lẩn trốn tại nơi tạm trú thuộc phường Tăng Nhơn Phú và đưa về trụ sở công an làm rõ. Công an thu giữ 98 tờ vé số cùng chiếc xe máy là phương tiện gây án.

Tại cơ quan điều tra, Luân thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, đối tượng này có nhân thân rất xấu với 4 tiền án và 1 tiền sự về tội "Trộm cắp tài sản", vừa chấp hành xong án phạt tù vào năm 2024. Dù đang hành nghề chạy xe ôm công nghệ nhưng Luân vẫn "ngựa quen đường cũ".

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Luân còn thực hiện vụ chiếm đoạt tài sản của người yếu thế khác. Cụ thể, sáng 28.5, cũng với thủ đoạn giả vờ hỏi mua, Luân đã cướp giật 89 tờ vé số của bà N.T.M.T (71 tuổi) tại khu vực quốc lộ 55, xã Long Điền.

Công an xã Đông Thạnh đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già và phụ nữ bán vé số dạo, cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch với người lạ ở những đoạn đường vắng. Khi có sự cố xảy ra, cần nhanh chóng ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, biển số xe của đối tượng và trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.