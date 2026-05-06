Cụ bà gần 80 tuổi nhặt tiền, vé số trúng thưởng trả lại cho người bán dạo

Theo đó, sáng 5.5, tại trụ sở UBND xã Thái Mỹ, chính quyền địa phương đã trao giấy khen và biểu dương cụ bà gần 80 tuổi nhặt được của rơi trả lại là bà Phạm Thị Sia (ở ấp Bình Thượng, xã Thái Mỹ) vì nghĩa cử cao đẹp.

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, bà Sia cho biết sự việc xảy ra vào trưa vài ngày trước, khi đó bà đang trên đường từ nhà mình đến nhà mẹ ruột. Lúc đi qua một con hẻm đường xi măng lớn, bà thấy nhiều tờ tiền được cột thành cọc dưới đất.

Bà Phạm Thị Sia (trái) trao lại tài sản đã nhặt được cho chị Vẹn ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

"Tôi thấy có hai cọc tiền nằm cách nhau một đoạn ngắn. Một cọc toàn giấy 500.000 đồng kèm mấy tờ vé số, một cọc là tiền lẻ. Tôi quay xe lại nhặt hết lên rồi về báo ngay cho gia đình và liên hệ với hội phụ nữ, ban quản lý ấp để nhờ tìm người đánh rơi", bà Sia kể lại.

Vị trí bà Sia nhặt được tiền nằm ngay khu vực có camera an ninh. Khi công an xã trích xuất hình ảnh, chỉ thấy có người nhặt tiền (là bà Sia) chứ không thấy rõ lúc người dân làm rơi. Tuy nhiên, nhờ bà chủ động trình báo trước, lực lượng chức năng đã xác minh được chủ nhân số tài sản trên.

Nói về hoàn cảnh bà Sia chia sẻ gia đình không khá giả, bản thân lại lớn tuổi, thường xuyên đau bệnh chỉ ở nhà để con cái phụng dưỡng. Tuy nhiên khi thấy số tiền lớn, bà Sia không hề nảy sinh lòng tham. Bà tâm sự: "Người ta đi làm cũng là tiền xương máu cực khổ mới có được, mình nhặt được thì phải trả lại cho người ta. Tôi tính nếu không ai nhận thì sẽ nhờ chính quyền trao lại cho những người khuyết tật, khó khăn hơn mình".

Bà Phạm Thị Sia nhận giấy khen từ UBND xã Thái Mỹ ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Toàn bộ số tài sản gồm 6 triệu đồng tiền mặt và 5 tờ vé số trúng giải (trị giá 100.000 đồng/tờ) đã được bà Sia trao trả tận tay cho chị Vẹn (ở ấp Chợ 1, xã Thái Mỹ). Được biết, chị Vẹn làm nghề bán vé số dạo. Vào thời điểm đánh rơi tiền, chị vừa bán hết vé và ghé mua chè, trên đường về nhà thì gặp sự cố mà không hề hay biết.

Tại buổi lễ khen thưởng sáng nay, đại diện UBND xã Thái Mỹ nhận định hành động của bà Phạm Thị Sia là một tấm gương người tốt việc tốt điển hình, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng nét đẹp nghĩa tình tại địa phương. Bà Sia hiện cũng là hội viên của Hội Liên hiệp phụ nữ ấp Bình Thượng trong suốt 4 năm qua.