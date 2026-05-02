Bắt kẻ dàn cảnh cướp giật vé số, chiếm đoạt 352 tờ của người bán dạo

Ngày 2.5, Công an xã Bình Lợi (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng T.Đ (46 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật vé số.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường ẢNH: CAN

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 30.4, T.Đ chạy xe máy từ hướng xã Mỹ Hạnh (Long An cũ) về khu vực Cầu Đôi (TP.HCM) với mục đích tìm "con mồi" để chiếm đoạt tài sản.

Khi đến đường Kênh A (xã Bình Lợi), T.Đ phát hiện chị N.T.B.B đang đạp xe bán vé số dạo nên bám theo. Đến trước căn nhà trên đường Lê Đình Chi (ấp 14, xã Bình Lợi), người này gọi chị B. dừng lại để hỏi mua vé số.

Để đánh lạc hướng, T.Đ đưa cho chị B. 3 tờ vé số nhờ dò kết quả giúp. Trong lúc chị B. lấy xấp vé số từ túi xách ra cho khách chọn, T.Đ bất ngờ giật phăng xấp vé trên tay nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy về hướng xã Tân Vĩnh Lộc.

Sau khi tẩu thoát, T.Đ kiểm tra và xác định đã cướp được 352 tờ vé số. Người này sau đó di chuyển qua nhiều tuyến đường khác nhau để bán lại số vé vừa cướp, thu lợi bất chính hơn 2,7 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ bị hại, Công an xã Bình Lợi đã nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát camera an ninh và khoanh vùng đối tượng.

Hành vi tấn công vào những người lao động nghèo, bán vé số dạo gây bức xúc trong dư luận, do đó lực lượng chức năng đã hạ quyết tâm phải truy bắt bằng được đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Tang vật thu giữ ẢNH: CAN

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 22 giờ 45 cùng ngày (chưa đầy 9 giờ sau khi vụ án xảy ra), lực lượng chức năng đã xác định được nơi ẩn náu của T.Đ tại một nhà trọ không số thuộc ấp Nhơn Hòa 1, xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh). Các trinh sát đã bắt giữ đối tượng cướp giật vé số trước sự ngỡ ngàng của y.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 77 tờ vé số chưa kịp tiêu thụ, hơn 1 triệu đồng tiền mặt và phương tiện gây án (xe máy).

Tại cơ quan điều tra, T.Đ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu thu thập được, hành vi của đối tượng có dấu hiệu phạm tội "cướp giật tài sản". Do đây là loại tội phạm rất nghiêm trọng, Công an xã Bình Lợi đã đề xuất chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.