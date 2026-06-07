Công an TP.HCM khởi tố chủ Vải áo dài Đất Lành dùng AI đạo nhái thiết kế

Ngày 7.6, Công an TP.HCM cho biết từ nguồn tin ban đầu của Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an TP.HCM đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Bị can Hoàng Thị Bích Ngọc ẢNH: CTV

Qua đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc (38 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) về tội xâm phạm quyền tác giả theo quy định.

Theo kết quả điều tra bước đầu, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả, chủ sở hữu hợp pháp đối với bộ sưu tập áo dài "Thư từ phố thị". Bộ sưu tập này đã được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được công bố rộng rãi thông qua các sự kiện văn hóa, biểu diễn thời trang, truyền thông.

Mặc dù biết rõ tác phẩm đã được bảo hộ, chưa được sự cho phép của chủ sở hữu, bị can Hoàng Thị Bích Ngọc vẫn cố tình sao chép mẫu thiết kế.

Đáng chú ý, Ngọc đã sử dụng công cụ AI để xử lý hình ảnh, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, hoàn thiện file thiết kế nhằm phục vụ sản xuất, quảng cáo và kinh doanh sản phẩm dưới thương hiệu "Vải áo dài Đất Lành".

Nhà xưởng phục vụ in vải và chứa hàng ẢNH: CTV

Quá trình điều tra xác định, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng đạo nhái này được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp với quy mô thương mại. Đường dây có đầy đủ các bộ phận từ thiết kế, kinh doanh, sản xuất (sở hữu máy móc công suất lớn), cho đến kho vận và kế toán.

Sản phẩm vi phạm được quảng bá, tiêu thụ trên không gian mạng qua hệ thống nhiều tài khoản mạng xã hội, nhóm bán hàng trực tuyến và mạng lưới cộng tác viên chuyên nghiệp rộng khắp nhiều tỉnh thành, trong đó tập trung nhiều nhất ở TP.Hà Nội.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả cũng đã kết luận có sự sao chép giữa hình thức thể hiện mẫu thiết kế áo dài được bảo hộ của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và sản phẩm do Công ty TNHH In vải áo dài Đất Lành sản xuất, kinh doanh.

Bị can Hoàng Thị Bích Ngọc yêu cầu nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh và các bài đăng liên quan đến mẫu thiết kế ăn cắp ẢNH: CTV

Với thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng, ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, Ngọc đã yêu cầu nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh và các bài đăng liên quan đến mẫu thiết kế ăn cắp.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ án theo quy định của pháp luật.