Gần 2.000 khách nước ngoài trải nghiệm 'nhập cảnh thông minh' ở sân bay Phú Quốc

Ngọc Lê
02/06/2026 11:36 GMT+7

Công an tại sân bay Phú Quốc cho biết trong ngày đầu tiên triển khai hệ thống khai báo thông tin trước nhập cảnh đã đón 2.009 lượt khách, trong đó có 1.976 người nước ngoài, giúp thời gian làm thủ tục mỗi chuyến bay giảm xuống dưới 30 phút.

Ngày 2.6, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không Phú Quốc cho biết từ ngày 1.6 đơn vị chính thức áp dụng quy định khai báo thông tin đối với hành khách nước ngoài trước khi nhập cảnh (PAI) tại sân bay Phú Quốc.

Theo đó, trong tổng số 2.009 khách nhập cảnh sân bay Phú Quốc ngày 1.6, có đến 1.976 khách nước ngoài. Với hệ thống khai báo trực tuyến thông minh PAI nói trên vừa áp dụng, gần 2.000 du khách quốc tế này đã có trải nghiệm thông quan nhanh chóng, văn minh chỉ với chiếc điện thoại thông minh.

Khách nước ngoài trải nghiệm "nhập cảnh thông minh" ở sân bay Phú Quốc

ẢNH: NGỌC LÊ

Theo đó, hành khách quốc tế chỉ cần truy cập hệ thống trực tuyến, điền các thông tin hộ chiếu, chuyến bay, nơi lưu trú... để nhận mã QR. Khi đến Phú Quốc, việc đối soát thông tin của cơ quan chức năng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Ghi nhận trong ngày đầu tiên triển khai, bình quân tỷ lệ hành khách khai báo từ trước đạt trên 90%, hệ thống đã vận hành mượt mà, nhận được sự đồng thuận lớn từ du khách quốc tế và góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay Phú Quốc.

Hành khách khai báo mọi nơi chỉ với điện thoại thông minh

ẢNH: NGỌC LÊ

Theo quy định mới, hành khách thực hiện khai báo thông tin điện tử trước khi nhập cảnh thông qua hệ thống website, có thể khai báo mọi nơi chỉ với điện thoại thông minh. Sự thay đổi mang tính công nghệ này đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ các hành khách nước ngoài.

Anh Amierul Hazanie Bin Ahmad, một hành khách đến từ Malaysia trên chuyến bay AK545 của hãng Air Asia, chia sẻ: "Vợ chồng tôi và hai con nhỏ đã lên kế hoạch du lịch Phú Quốc từ trước. Trước giờ bay một ngày, hãng hàng không đã thông báo về quy định khai báo mới này. Việc thao tác hoàn toàn trên trang web và sử dụng điện thoại thông minh nên rất thuận lợi. Tôi chỉ mất khoảng 15 phút là đã hoàn thành tờ khai cho cả gia đình 4 người".

Hành khách quốc tế quét mã QR truy cập hệ thống trực tuyến, điền các thông tin hộ chiếu, chuyến bay, nơi lưu trú...

ẢNH: CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Không chỉ khai báo tại nhà, nhiều hành khách cũng dễ dàng hoàn tất thủ tục ngay tại sân bay xuất phát.

Chị Lee Sunmi, du khách Hàn Quốc đáp chuyến bay của hãng Sun Phú Quốc Airways, cho biết: "Khi làm thủ tục check-in tại sân bay Incheon, chúng tôi được nhân viên hãng hướng dẫn khai báo thông tin nhập cảnh Phú Quốc. Vợ chồng tôi cùng bố mẹ đã tự thực hiện và hoàn tất trước khi lên máy bay. Thời gian làm rất nhanh, nhìn chung không có khó khăn gì. Đi du lịch nhiều nước, tôi thấy quy trình này là hoàn toàn cần thiết và văn minh".

Sự chủ động của hành khách cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan chức năng đã mang lại kết quả ấn tượng ngay trong ngày đầu tiên áp dụng.

Hành khách khai báo trước nhập cảnh hơn 97%

Trao đổi với phóng viên, đại tá Bùi Thế Dương, Trưởng công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nhấn mạnh quan nhờ có sự đồng hành, truyền thông chặt chẽ từ các hãng hàng không. Quan trọng nhất là sự phối hợp, hợp tác của hành khách nên ngày đầu tiên triển khai diễn ra rất thuận lợi. Một số chuyến bay của Vietjet hay Sun Phú Quốc Airways ghi nhận tỷ lệ hành khách hoàn thành khai báo từ trước khi nhập cảnh đạt trên 97%.

Theo đại tá Dương, đối với những hành khách gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ, lực lượng chức năng đã triển khai các phương án hỗ trợ trực tiếp.

"Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bố trí các nhân viên trực tiếp tại khu vực nhà ga để hướng dẫn, hỗ trợ tận tình cho những hành khách lớn tuổi chưa kịp khai báo hoặc gặp khó khăn khi thao tác trên thiết bị", đại tá Dương cho biết thêm.

Cán bộ công an tại Cảng hàng không Phú Quốc hỗ trợ hành khách quốc tế

ẢNH: NGỌC LÊ

Trưởng công an Cửa khẩu Cảng hàng không Phú Quốc nhấn mạnh nhờ quy trình đồng bộ này, tốc độ thông quan tại cửa khẩu đã được cải tiến vượt bậc. Thời gian giải quyết thủ tục nhập cảnh trung bình cho mỗi chuyến bay quốc tế hiện đã giảm xuống dưới 30 phút, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ tại khu vực cửa khẩu.

Kết quả thành công của việc triển khai PAI sẽ là cơ sở để Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an tiếp tục triển khai nhiều giải pháp công nghệ trong thời gian tới không chỉ "giải bài toán" ùn tắc tại các sân bay mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp, hiện đại của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm: Cú đấm thép vào tội phạm ma túy

