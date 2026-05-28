Công an cửa khẩu Phú Quốc thí điểm hệ thống khai báo trước nhập cảnh cho khách quốc tế

Ngọc Lê
28/05/2026 11:39 GMT+7

Từ 1.6, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức thí điểm 'Hệ thống khai báo thông tin hành khách trước nhập cảnh' (PAI). Hành khách quốc tế chỉ cần truy cập hệ thống trực tuyến điền các thông tin để nhận mã QR, nhằm đối soát thông tin nhanh chóng khi nhập cảnh.

Hướng tới mục tiêu trở thành "sân bay thông minh" phục vụ APEC 2027, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang tạo ra những bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, thí điểm "Hệ thống khai báo thông tin hành khách trước nhập cảnh" (PAI). Việc ứng dụng hệ thống sinh trắc học và khai báo thông tin hành khách trước nhập cảnh không chỉ giúp giải bài toán ùn tắc mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp, hiện đại của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Từ 1.6, Phú Quốc thí điểm hệ thống khai báo thông tin trước nhập cảnh PAI

Từ "điểm nghẽn" đến trải nghiệm "siêu tốc"

Với việc đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), quy trình xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc từng bước được tinh gọn, tạo sự nhanh chóng, thuận lợi, thông suốt cho hành khách.

Đối với hành khách bay nội địa, sự phối hợp đồng bộ giữa Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và lực lượng Công an cửa khẩu đã đưa công nghệ sinh trắc học thông qua ứng dụng VNeID vào thực tiễn.

Hành khách chỉ cần đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và cập nhật thông tin sinh trắc học để tối ưu hóa thời gian làm thủ tục tại sân bay, rút ngắn tối đa thời gian từ khâu kiểm tra an ninh đến khi lên tàu bay mà không còn nỗi lo chờ đợi, quên hay mất giấy tờ tùy thân truyền thống.

Hành khách quốc tế chỉ cần truy cập vào hệ thống trực tuyến, điền các thông tin

Từ ngày 1.6.2026, Công an cửa khẩu Phú Quốc chính thức thí điểm "Hệ thống khai báo thông tin hành khách trước nhập cảnh" (PAI). Theo đó, hành khách quốc tế chỉ cần truy cập hệ thống trực tuyến, điền các thông tin hộ chiếu, chuyến bay, nơi lưu trú... để nhận mã QR. Khi đến Phú Quốc, việc đối soát thông tin diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Đại tá Bùi Thế Dương, Trưởng công an cửa khẩu Phú Quốc khẳng định: "Hệ thống PAI giúp giảm thời gian chờ đợi. Đây là nền tảng vững chắc cho giải pháp nhập cảnh tự động, minh chứng cho sự sẵn sàng hội nhập công nghệ toàn cầu của Việt Nam. Chúng tôi mong mỗi hành khách hãy dành 2 phút truy cập hệ thống trực tuyến để khai báo thông tin trước nhập cảnh".

Theo đại tá Dương, việc chủ động phối hợp này không chỉ giúp chính hành khách tiết kiệm thời gian chờ đợi, mà còn là hành động văn minh, góp phần cùng lực lượng công an xây dựng hình ảnh một Việt Nam chuyên nghiệp, mến khách và hiện đại trước thềm hội nghị APEC 2027.

Phú Quốc được Cục Quản lý xuất nhập cảnh chọn làm điểm triển khai PAI tiếp theo sau sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Việc Phú Quốc được Cục Quản lý xuất nhập cảnh chọn làm điểm triển khai tiếp theo sau sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy trách nhiệm và quyết tâm rất lớn trong việc xây dựng cửa khẩu hàng không minh bạch, an toàn và thân thiện.

Cổng Autogate nhập cảnh tự động cho công dân Việt Nam

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết thêm: "Hiện chúng tôi đã hoàn tất lắp đặt các cửa kiểm soát tự động. Trong thời gian tới, khi nhà ga T2 đi vào hoạt động, sân bay sẽ tích hợp mô hình Total Airport Management (TAM) - hệ thống quản lý toàn diện sân bay, sinh trắc học không chạm và tự động hóa toàn bộ. Mục tiêu cuối cùng là hình thành một hệ sinh thái 'sân bay không giấy tờ', văn minh và thuận tiện hơn".

