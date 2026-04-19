Công an Tân Sơn Nhất hỗ trợ xây nhà cho lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở

Nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân, ngày 19.4, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an phối hợp Đảng ủy - UBND xã Tân Lân (tỉnh Tây Ninh), Bệnh viện Quân y 7A và Khoa Gan - mật - tụy Bệnh viện Chợ Rẫy, Công ty Vận tải xây dựng - thương mại dịch vụ Trúc Minh triển khai chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ xây nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh.

Đoàn công tác trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Lê Trung Hiếu (ấp Cầu Xây) ẢNH: NGỌC LÊ

Đoàn công tác do thượng tá Nguyễn Thị Phượng, Phó trưởng Công an Tân Sơn Nhất làm trưởng đoàn. Đại diện địa phương tham dự chương trình có trung tướng Phan Văn Việt (nguyên Chính ủy Tổng cục 2 - Bộ Quốc Phòng), ông Bùi Quốc Bảo (Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh), ông Trương Văn Nghị (Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh), ông Trần Quốc Quân (Bí thư Đảng ủy xã Tân Lân), bà Lê Thị Hồng Thắm (Chủ tịch UBND xã Tân Lân), cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Các bác sĩ Khoa Gan - mật - tụy Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Với tổng kinh phí thực hiện 400 triệu đồng, chương trình đã trực tiếp khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho hơn 300 người dân là gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã. Đoàn cũng trao tặng nhiều phần quà nhu yếu phẩm, giúp người dân có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Tô Văn Vịnh - Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 7A tại chương trình ẢNH: NGỌC LÊ

Trong chuỗi chương trình, đoàn công tác đã trao tặng 80 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Lê Trung Hiếu (ấp Cầu Xây) - thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có hoàn cảnh khó khăn.

Giữa cái nắng gắt của vùng đất Tây Ninh, nụ cười rạng rỡ của anh Lê Trung Hiếu như làm dịu đi tất cả. Là thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, hằng ngày anh thầm lặng giữ bình yên cho xóm nhỏ, nhưng ước mơ về một mái nhà vững chãi cho gia đình vẫn còn dang dở.

Công an Tân Sơn Nhất hỗ trợ kinh phí xây nhà cho lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở ẢNH: NGỌC LÊ

Khoảnh khắc Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 1 trao tặng hỗ trợ xây nhà, nhiều người dân có mặt đã không khỏi xúc động. Đó là tấm lòng "tương thân tương ái" của các chiến sĩ và nhà hảo tâm gửi gắm, giúp người đồng đội ở tuyến cơ sở thêm yên tâm công tác.

Đoàn công tác tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NGỌC LÊ

Cùng ngày, đoàn công tác của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng tổ chức sinh hoạt chính trị tại Bia truyền thống Nhà Dài, qua đó ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sinh hoạt chính trị tại Bia truyền thống Nhà Dài ẢNH: NGỌC LÊ

Dưới bóng mát của Bia truyền thống Nhà Dài, những câu chuyện lịch sử về lực lượng An ninh nhân dân suốt 80 năm qua như được sống lại qua ánh mắt tự hào của các chiến sĩ trẻ.

Tại đây, thượng tá Nguyễn Thị Phượng và các đồng đội đã cùng bà con ôn lại những ngày tháng hào hùng, để rồi từ niềm tự hào đó, họ viết tiếp câu chuyện nghĩa tình bằng những hành động thiết thực.

Theo thượng tá Nguyễn Thị Phượng, đây không chỉ là một hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là công trình, phần việc thiết thực hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày thành lập Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc Tân Sơn Nhất (2.5.1975 - 2.5.2026).

Đoàn công tác tại Bia truyền thống Nhà Dài ẢNH: NGỌC LÊ

"Với chúng tôi, mỗi chuyến đi về với bà con không chỉ là thực hiện một chương trình thiện nguyện, mà là một 'mệnh lệnh từ trái tim'. Mỗi viên thuốc được cấp phát, mỗi căn nhà được dựng lên chính là lời tri ân sâu sắc mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị gửi tới nhân dân - những người đã luôn đùm bọc, giúp đỡ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ", thượng tá Nguyễn Thị Phượng nói.

Thượng tá Nguyễn Thị Phượng trò chuyện cùng bà con xã Tân Lân ẢNH: NGỌC LÊ

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hy vọng sự sẻ chia này sẽ tiếp thêm động lực để bà con và các cán bộ, chiến sĩ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vững tâm, cùng nhau giữ gìn sự bình yên cho quê hương.