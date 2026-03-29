Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất tặng quà các bệnh nhi ung thư

Ngày 29.3, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), nhiều gia đình bệnh nhi ung thư không giấu được xúc động khi Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến thăm hỏi, động viên, tiếp thêm niềm tin cho hành trình điều trị còn nhiều gian nan.

Thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dẫn đầu đoàn đến thăm hỏi, trao quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Chương trình đã trao tận tay 50 phần quà cho 50 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Mỗi em nhận một phần quà kèm 3 triệu đồng tiền mặt. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên ấm áp gửi đến các em và gia đình. Tổng kinh phí của chương trình là 190 triệu đồng.

Đằng sau những món quà nhỏ cho các bệnh nhi ung thư là sự chia sẻ với những cuộc đời phải sớm đối mặt nghịch cảnh. Các em chưa kịp lớn đã phải quen với mùi thuốc sát trùng và những ngày nằm viện kéo dài. Phía sau mỗi giường bệnh là những gia đình đang kiệt sức, vừa lo chi phí điều trị, vừa cố níu hy vọng mong manh cho con.

Chương trình có khoảng 30 phụ huynh trực tiếp xuống nhận quà ẢNH: NI NA

Tại khu vực trao quà, không khí chùng xuống khi nhiều người nghe câu chuyện của chị Trương Thị Thanh Loan (50 tuổi, quê ở Đồng Tháp). Chị bế con gái là Nguyễn Thị Thanh Nhi (8 tuổi) đến nhận quà. Bé mắc bệnh thiếu máu di truyền bẩm sinh, kèm thoái hóa đầu gối, cơ cứng nên không thể đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào mẹ. 8 năm mài mòn hành lang bệnh viện, đôi vai người mẹ trĩu xuống theo từng đợt điều trị bệnh của con.

Chị Trương Thị Thanh Loan (ở giữa) xúc động khi nhận được lời hỏi thăm từ thượng tá Đỗ Văn Hào ẢNH: NI NA

Hoàn cảnh càng thêm chật vật khi chồng chị Loan mất hơn 3 năm trước, một mình chị gồng gánh chi phí sinh hoạt và chữa bệnh cho con trong khi không có công việc ổn định. Nhận phần quà từ đoàn, chị Loan xúc động nói: "Tôi mừng lắm, có thêm chút tiền lo cho con đỡ phần nào".

Các gia đình bệnh nhi được trao quà đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ẢNH: NI NA

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn thông qua những hoạt động ý nghĩa thế này sẽ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng. Hy vọng các em nhỏ sẽ luôn mạnh mẽ, lạc quan để sớm hồi phục sức khỏe, trở về với gia đình và mái trường thân yêu".

Thượng tá Đỗ Văn Hào phát biểu tại chương trình thiện nguyện ẢNH: NI NA

Với những gia đình không thể trực tiếp xuống khu vực trao quà vì lý do sức khỏe, thượng tá Đỗ Văn Hào đã đại diện đoàn đến tận phòng bệnh để thăm hỏi, động viên và trao quà. Nhiều phụ huynh không giấu được niềm vui và xúc động khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia kịp thời từ các cán bộ, chiến sĩ.

Chị Lê Thị Kim Thoa (25 tuổi, quê ở Cần Thơ) chia sẻ, con chị là bé Trần Quốc Tình mới 5 tháng tuổi, đang điều trị nhiễm trùng đường mật sau ca phẫu thuật cắt túi mật. "Bác sĩ cho biết bé bị xơ gan, gần như không thể điều trị, chỉ còn hy vọng ghép gan", chị Thoa nghẹn ngào.

Chị Lê Thị Kim Thoa không giấu được niềm vui khi nhận phần quà từ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ẢNH: NI NA

Gia đình chị vốn khó khăn, chị ở nhà nội trợ, chồng làm thuê, con nhập viện dài ngày nên chồng cũng phải nghỉ việc để chăm sóc, khiến kinh tế càng thêm chật vật. Nhận được sự quan tâm từ các cán bộ, chiến sĩ công an cửa khẩu, chị xúc động: "Em vui lắm. Em rất cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các cô chú, anh chị đã giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn này".

Bác sĩ Nguyễn Thị Nguyên Hoa, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi đồng 1, phát biểu tại chương trình

Bác sĩ Nguyễn Thị Nguyên Hoa, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi đồng 1, bày tỏ sự biết ơn khi các cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã dành thời gian đến thăm hỏi, động viên bệnh nhi. Theo bà, trong điều kiện công việc đặc thù và bận rộn, đặc biệt vào dịp cuối tuần, sự có mặt của đoàn là điều rất đáng trân trọng.

Bác sĩ Nguyên Hoa cho rằng, những phần quà không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các gia đình có thêm niềm tin để đồng hành cùng con vượt qua bệnh tật.