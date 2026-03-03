Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lăng kính diệu kỳ của những bệnh nhi ung thư
Video Sức khỏe

Lăng kính diệu kỳ của những bệnh nhi ung thư

Hữu Tín - Võ Hiếu
03/03/2026 08:00 GMT+7

Không phải là kháng sinh hay những đợt hóa trị đau đớn, một chiếc máy ảnh và những giờ học nhiếp ảnh của khóa 'Khoảnh khắc diệu kỳ' đã trở thành "liều thuốc tinh thần" đặc biệt, giúp các bệnh nhi ung thư tìm lại nụ cười và khát vọng sống.

Tối 28.2, chương trình tổng kết và trao giấy chứng nhận cho 13 bạn nhỏ tham gia lớp học nhiếp ảnh mang tên 'Khoảnh khắc diệu kỳ' đã diễn ra đầy ấm áp. Đây là một lớp học thiện nguyện hoàn toàn miễn phí, với 15 học viên từ 11 đến 20 tuổi, dành riêng cho các bệnh nhi ung thư đang chiến đấu hoặc đã chiến thắng căn bệnh quái ác. Đối với nhiều em, những tháng ngày chống chọi với bệnh tật là những chuỗi ngày khép kín, đầy tự ti và mặc cảm do ngoại hình thay đổi hay việc học bị gián đoạn nhiều năm.

Lăng kính diệu kỳ của những bệnh nhi ung thư - Ảnh 1.

Lễ trao bằng công nhận cho lớp học nhiếp ảnh đặc biệt 'Khoảnh khắc diệu kỳ'

Ảnh: HỮU TÍN

'Liều thuốc tinh thần' của những bệnh nhi ung thư

Dưới sự dìu dắt của đạo diễn Đỗ Nam, chú Thắng, chú Khánh và các tình nguyện viên, 50 buổi học online và offline không chỉ dạy các em về ánh sáng, bố cục, mà còn dạy cách nhìn thế giới bằng trái tim yêu thương. Từ những đứa trẻ rụt rè, chiếc máy ảnh đã giúp các em tự do bày tỏ thế giới nội tâm. Sự thay đổi ngoạn mục ấy được chính các bậc phụ huynh cảm nhận rõ rệt nhất.

Mỗi bức ảnh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà là một câu chuyện, một khát vọng sống mãnh liệt. Hơn cả một kỹ năng nghề nghiệp, lớp học mang đến một phương thuốc chữa lành vô giá cho cả các em và gia đình. Dù có những câu chuyện buồn đằng sau ống kính, nhưng tinh thần kiên cường của các em luôn được thắp sáng.

Lăng kính diệu kỳ của những bệnh nhi ung thư

Tại buổi lễ, các sản phẩm của các học viên sẽ được chào bán với các nhà hảo tâm. Số tiền được trao tại chỗ cho các bạn học viên cùng phụ huynh của từng bức ảnh. Ban tổ chức cho biết lớp học dành cho các bé hoàn toàn miễn phí và cũng không kêu gọi ủng hộ. Không dừng lại ở đó, ngay trước thềm buổi lễ, ngày 27.2, 12 "cựu bệnh nhi" của lớp đã quay trở lại khoa Ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 để tri ân các y bác sĩ và mang những món quà, những lời động viên đến tiếp sức cho các bệnh nhi đang điều trị.

Lớp học "Khoảnh khắc diệu kỳ" cứ thế âm thầm gieo mầm sống bằng sự tử tế của những người lớn và nghị lực phi thường của những đứa trẻ. Mỗi bức ảnh các em chụp không chỉ ghi lại ánh sáng của tự nhiên, mà còn tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh của niềm tin và khát vọng sống mãnh liệt.

Tin liên quan

Nhà trọ miễn phí bao ăn ở của bệnh nhi ung thư tại TP.HCM

Nhà trọ miễn phí bao ăn ở của bệnh nhi ung thư tại TP.HCM

Ngày Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 tại TP.Thủ Đức chính thức hoạt động, căn nhà trọ miễn phí bao ăn ở của bệnh nhi ung thư cũng được thành lập. Với sức chứa tối đa 80 người, nơi đây như một mái nhà chung ấm áp của những ‘chiến binh nhí’.

Nhà lưu trú của bệnh nhi ung thư: Nơi chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ

Khám phá thêm chủ đề

bệnh nhi ung thư Nhiếp ảnh máy ảnh Khoảnh khắc diệu kỳ thiện nguyện ung thư Bệnh viện Nhi đồng Lương Gia Huy Mưa đỏ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận