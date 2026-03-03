Tối 28.2, chương trình tổng kết và trao giấy chứng nhận cho 13 bạn nhỏ tham gia lớp học nhiếp ảnh mang tên 'Khoảnh khắc diệu kỳ' đã diễn ra đầy ấm áp. Đây là một lớp học thiện nguyện hoàn toàn miễn phí, với 15 học viên từ 11 đến 20 tuổi, dành riêng cho các bệnh nhi ung thư đang chiến đấu hoặc đã chiến thắng căn bệnh quái ác. Đối với nhiều em, những tháng ngày chống chọi với bệnh tật là những chuỗi ngày khép kín, đầy tự ti và mặc cảm do ngoại hình thay đổi hay việc học bị gián đoạn nhiều năm.

Lễ trao bằng công nhận cho lớp học nhiếp ảnh đặc biệt 'Khoảnh khắc diệu kỳ' Ảnh: HỮU TÍN

'Liều thuốc tinh thần' của những bệnh nhi ung thư

Dưới sự dìu dắt của đạo diễn Đỗ Nam, chú Thắng, chú Khánh và các tình nguyện viên, 50 buổi học online và offline không chỉ dạy các em về ánh sáng, bố cục, mà còn dạy cách nhìn thế giới bằng trái tim yêu thương. Từ những đứa trẻ rụt rè, chiếc máy ảnh đã giúp các em tự do bày tỏ thế giới nội tâm. Sự thay đổi ngoạn mục ấy được chính các bậc phụ huynh cảm nhận rõ rệt nhất.

Mỗi bức ảnh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà là một câu chuyện, một khát vọng sống mãnh liệt. Hơn cả một kỹ năng nghề nghiệp, lớp học mang đến một phương thuốc chữa lành vô giá cho cả các em và gia đình. Dù có những câu chuyện buồn đằng sau ống kính, nhưng tinh thần kiên cường của các em luôn được thắp sáng.

Lăng kính diệu kỳ của những bệnh nhi ung thư

Tại buổi lễ, các sản phẩm của các học viên sẽ được chào bán với các nhà hảo tâm. Số tiền được trao tại chỗ cho các bạn học viên cùng phụ huynh của từng bức ảnh. Ban tổ chức cho biết lớp học dành cho các bé hoàn toàn miễn phí và cũng không kêu gọi ủng hộ. Không dừng lại ở đó, ngay trước thềm buổi lễ, ngày 27.2, 12 "cựu bệnh nhi" của lớp đã quay trở lại khoa Ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 để tri ân các y bác sĩ và mang những món quà, những lời động viên đến tiếp sức cho các bệnh nhi đang điều trị.

Lớp học "Khoảnh khắc diệu kỳ" cứ thế âm thầm gieo mầm sống bằng sự tử tế của những người lớn và nghị lực phi thường của những đứa trẻ. Mỗi bức ảnh các em chụp không chỉ ghi lại ánh sáng của tự nhiên, mà còn tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh của niềm tin và khát vọng sống mãnh liệt.