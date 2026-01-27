Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất truy nhanh người lấy ví của khách tại khu soi chiếu

Ngày 27.1, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho biết, sáng 25.1, hành khách Phạm Tiến Dũng (quê ở Hà Nội) làm thủ tục an ninh tại nhà ga T3, đi chuyến bay VN208 từ TP.HCM đến Hà Nội.

Công an Tân Sơn Nhất truy nhanh người lấy ví của khách tại khu soi chiếu ẢNH: NGỌC LÊ

Do vội vã và vào khung giờ cao điểm sáng đông khách, ông Dũng không nhớ chính xác thời điểm để quên. Khi chuẩn bị lên máy bay, ông mới hốt hoảng nhận ra tài sản đã mất và nhờ lực lượng chức năng giúp đỡ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, thượng tá Phạm Quốc Hùng, Phó trưởng công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc.

Lấy hết tiền rồi vứt ví ở nhà vệ sinh

Qua trích xuất camera và rà soát lịch trình, anh Nguyễn Hồng Phúc (Đội Kiểm soát an ninh quốc nội 2) xác định chiếc ví bị một hành khách khác đi cùng chuyến bay VN208 cầm lấy. Cụ thể, lúc 5 giờ 38 phút, sau khi ông Dũng rời đi, một hành khách nam mặc áo trắng, đeo ba lô xanh đã nhặt ví và nhanh chóng rời đi.

Đến 9 giờ sáng, nhân viên vệ sinh phát hiện chiếc ví màu nâu của ông Dũng bị vứt trong nhà vệ sinh tại khu vực cửa khởi hành số 21. Kiểm tra bên trong, toàn bộ tiền mặt đã bị lấy mất, chỉ còn lại giấy tờ tùy thân.

Bằng nghiệp vụ sắc bén, lực lượng trinh sát xác định người lấy tiền trong ví đã lên chuyến bay VN208 đi Hà Nội, dự kiến hạ cánh lúc 10 giờ 50 phút . Toàn bộ hồ sơ hình ảnh và thông tin về hành khách này ngay lập tức được chuyển cho Công an cửa khẩu Nội Bài phối hợp đón lõng.

Khi máy bay vừa hạ cánh, vị hành khách này đã được lực lượng công an mời về làm rõ. Hành khách này thừa nhận việc lấy tiền trong chiếc ví. Toàn bộ tài sản sau đó đã được bàn giao lại cho ông Phạm Tiến Dũng trong sự biết ơn của hành khách.

Trả lại gần 5.000 USD cho khách quốc tịch Úc

Cũng trong đợt cao điểm này, lực lượng an ninh tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã "ghi điểm" với hàng loạt vụ tìm, trao trả lại tài sản giá trị lớn cho hành khách.

Cụ thể, sáng 27.1, đại úy Nguyễn Thành Thọ (Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 1) nhặt được ví có 4.900 USD (hơn 120 triệu đồng) của một khách quốc tịch Úc. Toàn bộ số tiền lớn này đã được trao trả kịp thời cho vị khách người Úc trước khi người này lên chuyến bay rời Việt Nam.

Đại úy Nguyễn Thành Thọ trả lại gần 5.000 USD cho khách quốc tịch Úc ẢNH: NGỌC LÊ

Trước đó, một câu chuyện đẹp khác diễn ra vào 13 giờ 10 ngày 26.1. Anh Nguyễn Văn Quang (quê ở Hưng Yên), sau khi đáp chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM, đã sơ suất bỏ quên một chiếc ba lô tại khu vực đón taxi ở tầng P2.

May mắn cho anh Quang, anh Văn Phước Giang (chiến sĩ Đội Kiểm soát mục tiêu) phát hiện và trả lại ba lô cho anh Quang.

Cũng trong ngày 26.1, anh Văn Phước Giang còn hỗ trợ chị Đoàn Lê Anh Đào (ở tỉnh Đồng Nai) nhận lại ví tiền có 17 triệu đồng bỏ quên tại bãi xe công nghệ.

Chị Đoàn Lê Anh Đào nhận lại tài sản bỏ quên tại bãi xe công nghệ ẢNH: NGỌC LÊ

Trong tuần qua, không chỉ hành khách trong nước, nhiều Việt kiều và khách quốc tế cũng nhận được sự hỗ trợ tận tâm từ lực lượng an ninh sân bay. Trong ngày 23.1, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất trả lại tài sản cho 2 khách quốc tế.

Cụ thể, anh Vũ Quang Hùng (nhân viên Đội Kiểm soát mục tiêu) nhặt được túi xách của anh Ngô Hoàng Mai (Việt kiều Canada) gồm 2 iPad, điện thoại, hộ chiếu và nhiều giấy tờ quan trọng.

Hay chị Nguyễn Thị Kim Anh (bay từ Thái Lan về) bỏ quên túi xách chứa laptop, tiền mặt và 3 hộ chiếu tại bãi xe taxi. Ngay lập tức, lực lượng an ninh sân bay đã phối hợp xác minh, trao trả kịp thời cho chị Kim Anh.

Chị Kim Anh bỏ quên túi xách tại bãi xe taxi, vui mừng nhận lại tài sản ẢNH: NGỌC LÊ

Những hành động trách nhiệm, tận tâm của các cán bộ, chiến sĩ tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế và kiều bào về quê đón tết.