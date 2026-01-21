5 khách Việt, khách Tây bất ngờ nhận 'quà' từ Công an Tân Sơn Nhất

Chỉ trong vòng 2 ngày, anh Nguyễn Vũ (Đội Kiểm soát An ninh quốc nội 1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; viết tắt Công an Tân Sơn Nhất) đã tham gia hỗ trợ tìm kiếm và trao trả 2 chiếc ví hàng hiệu chứa số tiền lớn cho hành khách.

Anh Nguyễn Vũ và thiếu úy Huỳnh Phan Thanh Ngân kịp thời xác minh và trả lại chiếc ví cầm tay hàng hiệu cho hành khách ẢNH: NGỌC LÊ

Cụ thể, lúc 20 giờ ngày 16.1, anh Nguyễn Vũ cùng thiếu úy Huỳnh Phan Thanh Ngân đã kịp thời xác minh và trả lại chiếc ví cầm tay có gần 20 triệu đồng cho anh Nguyễn Thành Hưng (quê ở Phú Thọ) sau khi anh này đáp chuyến bay VN 257. Đến sáng ngày 18.1, anh Nguyễn Vũ tiếp tục hỗ trợ anh Ngô Trần Tiến (29 tuổi) tìm lại chiếc ví có 20 triệu đồng và giấy tờ bỏ quên tại nhà vệ sinh nhà ga T3.

Trong bức thư cám ơn, anh Tiến xúc động viết: "Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lực lượng an ninh hàng không đã tìm thấy và trao trả đầy đủ tài sản".

Ấm lòng kiều bào ngày về nước

Ngày 19.1, Công an Tân Sơn Nhất hoàn tất thủ tục trao trả chiếc ba lô chứa đồ công nghệ trị giá hơn 40 triệu đồng cho người thân của em Phan Việt Đức (Việt kiều Đức).

Trước đó, do sơ suất khi ăn uống tại tầng 4 nhà hàng Sân bay Tân Sơn Nhất , em Đức đã bỏ quên lại toàn bộ iPad, tai nghe và kính công nghệ.

Các cán bộ Công an Tân Sơn Nhất nhanh chóng trả lại tài sản cho hành khách ẢNH: NGỌC LÊ

Thiếu tá Nguyễn Quang Phú cùng nhân viên an ninh Đội Kiểm soát An ninh quốc tế 1 Nguyễn Minh Thái là những người đã phát hiện và bảo quản các tài sản này.

Tiếp nhận lại đồ đạc thay cháu, ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: "Sự tử tế của các anh giúp bà con kiều bào cảm thấy thật sự được chào đón khi trở về quê hương".

Hình ảnh con người Việt Nam thân thiện

Không chỉ hành khách trong nước, nhiều vị khách quốc tế cũng nhận được "món quà" bất ngờ từ các chiến sĩ an ninh.

Đêm 18.1, thượng úy Cao Văn Thanh và trung tá Lê Văn Tiến (Đội Kiểm soát An ninh quốc tế 2) nhặt được chiếc ví chứa hơn 13,5 triệu đồng cùng tiền Ấn Độ tại ga quốc tế.

Anh Raju xúc động khi nhanh chóng nhận được tài sản đánh mất ẢNH: NGỌC LÊ

Tiến hành trích xuất camera, xác minh thì phát hiện chủ nhân tài sản này là anh Shivaraj Raju (quốc tịch Ấn Độ), vừa đặt chân đến Việt Nam đã đánh rơi tài sản.

Ngay trong đêm, các chiến sĩ đã kết nối và trao trả trực tiếp cho anh Raju. Quá xúc động, vị khách quốc tế đã viết ngay một lá thư cảm ơn bằng tiếng Anh, bày tỏ sự trân trọng đối với hình ảnh con người Việt Nam thân thiện.

Hay trường hợp của đại úy Đỗ Huỳnh Long (Đội Kiểm soát An ninh quốc tế 2) chiều 20.10.2025, trong lúc làm nhiệm vụ, đại úy Long phát hiện một chiếc bóp cầm tay bị bỏ quên trên xe đẩy. Kiểm tra nhanh, bên trong có hộ chiếu cùng số tiền 1.133 USD.

Đại úy Đỗ Huỳnh Long trả tài sản cho hành khách quốc tịch Nigeria để khách kịp xuất cảnh đi Thái Lan ẢNH: NGỌC LÊ

Nhận thấy đây là tài sản quan trọng liên quan đến việc xuất nhập cảnh của khách quốc tế, đại úy Long đã nhanh chóng báo cáo đơn vị và phối hợp tìm kiếm chủ nhân.

Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã liên lạc được với nam hành khách quốc tịch Nigeria đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan để trao trả lại toàn bộ tài sản.