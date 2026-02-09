Xuyên đêm ở cửa ngõ không ngủ Tân Sơn Nhất cận Tết Bính Ngọ

Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khái niệm thời gian ngày giáp tết không đo bằng kim đồng hồ, mà bằng những sải cánh máy bay và dòng người bất tận khắp năm châu đi về.

Hành khách đang làm thủ tục trên hệ thống Autogate ẢNH: ĐỘC LẬP

Áp lực từ vòng ngoài

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại cửa A1 ga đến quốc tế vào lúc nửa đêm, không khí nhộn nhịp bởi hơi người và phương tiện. Đại úy Trần Quang Phú (Đội Kiểm soát an ninh quốc tế 1) đứng giữa dòng người ấy. Với lưu lượng gần 50.000 khách mỗi ngày, riêng ga đến đã "ngốn sạch" mọi kẽ hở thời gian của các anh.

"Cái khó nhất không phải là nắng mưa, mà là làm sao vừa giữ được sự thông thoáng cho lối đi, vừa phải tinh mắt ngăn chặn nếu có đối tượng lạ mặt lẻn vào khu vực hạn chế", đại úy Phú chia sẻ.

Chỉ cần một phút lơ là, một kẽ hở an ninh nhỏ cũng có thể trở thành cái giá cực đắt cho sự an toàn của cả một hệ thống hạ tầng trọng yếu quốc gia.

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hiện đang có lưu lượng gần 50.000 khách xuất nhập mỗi ngày ẢNH: ĐỘC LẬP

Tiến sâu vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh, một bên là 42 quầy thủ tục với những cán bộ miệt mài đóng dấu; một bên là cổng kiểm soát xuất, nhập cảnh tự động (Autogate). Đây chính là "vũ khí" mới của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong "cuộc chiến chống ùn tắc".

Với những hành khách sở hữu hộ chiếu gắn chip, quy trình nhập cảnh giờ đây chưa đầy 1 phút.

Hành khách quét gương mặt ở hệ thống Autogate nhanh chóng, tiện lợi ẢNH: ĐỘC LẬP

Thượng tá Phạm Quốc Hùng, Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đứng quan sát dòng khách tại khu vực ưu tiên dành cho tổ bay, thẻ APEC, ngoại giao…

Thượng tá Hùng nói: "Chúng tôi không chỉ quản lý con người, chúng tôi đang quản lý sự an toàn của quốc gia ngay từ những mét vuông đầu tiên khách đặt chân đến. Với lưu lượng vượt ngưỡng 50.000 lượt mỗi ngày, mỗi giây "treo" trên hệ thống hay một thao tác chậm của cán bộ đều có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền gây ùn tắc. Vì vậy, việc triển khai hệ thống Autogate hay tối ưu hóa các luồng ưu tiên không còn là lựa chọn, mà là mệnh lệnh từ thực tế".

Cổng kiểm soát xuất, nhập cảnh tự động vận hành ở sân bay Tân Sơn Nhất giúp khách thuận tiện làm thủ tục, rút ngắn thời gian so với kiểm tra thủ công ẢNH: ĐỘC LẬP

Autogate không chỉ là câu chuyện công nghệ, nó là sự thay đổi về tư duy quản lý. Thay vì dồn sức vào những việc lặp đi lặp lại, lực lượng công an tập trung trí tuệ vào việc phân tích dữ liệu, nhận diện những gương mặt "có vấn đề" ngay từ khi họ chưa đặt chân xuống máy bay. Công nghệ phục vụ con người, nhưng con người mới là yếu tố quyết định sự an toàn sau cùng của những tấm hộ chiếu.

Cán bộ công an cửa khẩu nhiệt tình đẩy xe lăn hỗ trợ cho hành khách ẢNH: ĐỘC LẬP

Những ca trực xuyên đêm 16 tiếng

Nếu có một nơi nào mà khái niệm "ngủ sớm" là một điều xa xỉ, thì đó chính là các quầy thủ tục xuất nhập cảnh lúc rạng sáng. Từ 2 đến 3 giờ sáng, các chuyến bay từ châu Âu, châu Mỹ và Đông Bắc Á... đổ về dồn dập. Mỗi ca trực với gần 100 người phải gồng mình hoạt động hết công suất.

Có những nữ cán bộ trẻ, gương mặt hằn rõ căng thẳng sau nhiều giờ làm việc liên tục tại quầy. Thế nhưng, khi một hành khách đặt hộ chiếu lên bàn, đôi mắt họ ngay lập tức lấy lại vẻ sắc sảo, đôi tay thoăn thoắt kiểm tra thị thực, đối chiếu dữ liệu. Đằng sau nụ cười xã giao là sự tập trung cao độ.

Nữ cán bộ Công an cửa khẩu tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại khu vực xuất cảnh phía trên, áp lực lại đến từ công tác kiểm tra hành lý xách tay - một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Một chai nước nhỏ, một chiếc bật lửa hay một khối vật chất bất thường trên màn hình soi chiếu đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng. An toàn bay là tuyệt đối, không bao giờ có chỗ cho hai từ "rút kinh nghiệm" sau khi máy bay đã rời đường băng.

Tại ga quốc nội (T3), ca trưởng Nguyễn Tôn Anh (Đội kiểm soát an ninh quốc nội 2) cùng các đồng đội đang dán mắt vào màn hình máy soi. Những hình ảnh đen trắng, xanh cam nhằng nhịt của linh kiện điện tử, áo quần và vật dụng cá nhân liên tục chạy qua trong sự theo dõi sát sao.

Trong quá trình phân tích dữ liệu, cán bộ phải dán mắt vào màn hình máy soi để tìm kiếm những vật không được phép mang lên máy bay ẢNH: ĐỘC LẬP

"Nghề này giống như đi tìm kim đáy bể," anh Tôn Anh tâm sự. Chỉ cần một hình khối hơi bất thường, một chút nghi vấn về vật liệu nổ hay vũ khí tự chế, tổ trực phải lập tức phong tỏa và xử lý theo quy trình đặc biệt.

Kiểm tra giấy tờ hành khách tại nhà ga T3 ẢNH: ĐỘC LẬP

Chúng tôi tìm đến trạm gác của Đội Mục tiêu. Đây có thể gọi là "nơi cô đơn nhất" của lực lượng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tầm mắt họ hướng về phía đường băng - nơi những chiếc Boeing, Airbus trị giá hàng triệu USD đang cất và hạ cánh liên tục. Nhiệm vụ của họ là canh giữ để đảm bảo không một bóng người hay súc vật nào có thể xâm nhập trái phép vào khu vực đường lăn. Họ là lớp lá chắn âm thầm bảo vệ cho đường bay được lưu thông thông suốt.

"Nơi cô đơn nhất" của lực lượng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ẢNH: ĐỘC LẬP

Phía sau những chuyến bay bình an

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu nhuộm vàng cánh máy bay, cũng là lúc các chiến sĩ hoàn thành ca trực xuyên đêm của mình. Họ lặng lẽ bàn giao ca cho chiến sĩ khác, rời khỏi nhà ga khi dòng người vẫn còn tấp nập.

Sau những đêm thức ở cửa ngõ, bình yên của mỗi chuyến bay và sự hài lòng của mỗi hành khách là phần thưởng quý giá nhất với họ.

Những hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất những ngày cuối năm:

Những ngày cuối năm, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đông đúc, nhộn nhịp ẢNH: ĐỘC LẬP

Nữ cán bộ khi nào cũng tươi cười, vui vẻ với hành khách ẢNH: ĐỘC LẬP

Cán bộ tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra giấy tờ của hành khách trước khi vào sân bay ẢNH: ĐỘC LẬP

Kiểm tra visa, giấy tờ tùy thân với khách quốc tế ẢNH: ĐỘC LẬP

Cán bộ dán mắt vào màn hình máy soi hàng ngàn kiện hành lý ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn bộ quy trình chỉ mất thời gian ngắn, tạo thông suốt ở các cửa kiểm soát ẢNH: ĐỘC LẬP

Cán bộ kiểm tra giấy tờ của hành khách ẢNH: ĐỘC LẬP

Kiểm tra hành lý xách tay là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ ẢNH: ĐỘC LẬP

Các cán bộ phải điều tiết lưu lượng khách lên đến 50.000 lượt mỗi ngày ẢNH: ĐỘC LẬP

Những chuyến bay chiều muộn đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ẢNH: ĐỘC LẬP

Nữ cán bộ tại cổng kiểm soát an ninh ẢNH: ĐỘC LẬP

Sự hướng dẫn tận tình là lời chào đầy thiện cảm đối với bạn bè quốc tế khi đặt chân đến Việt Nam ẢNH: ĐỘC LẬP