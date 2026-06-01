Bắt 3 lò sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất cấm

Ngày 1.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can gồm: Lưu Văn Thiệp (34 tuổi), Lâm Văn Hưng (33 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Văn Định (34 tuổi, ở Hà Nội) và Trần Văn Nghĩa để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Công an TP.HCM bắt 3 lò sản xuất giá đỗ ngậm hóa chất cấm hơn 1.000 tấn ẢNH: CTV

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về cao điểm 45 ngày đêm "tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", PC03 tăng cường trinh sát, chú trọng quét sạch các tụ điểm vi phạm an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người dân.

Khoảng tháng 5.2026, qua công tác nắm tình hình, trinh sát PC03 đã bất ngờ kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở sản xuất giá đỗ quy mô lớn trên địa bàn phường Thông Tây Hội.

Các bị can bị bắt giữ ẢNH: CTV

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang các cơ sở này đang dùng "công nghệ" hóa chất để kích thích giá đỗ. Công an đã lập biên bản, tạm giữ 860 lu nhựa đang chứa hàng trăm lít dung dịch hóa chất đã được pha chế sẵn để chuẩn bị tưới vào các lu giá.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, ngoài nguyên liệu truyền thống như đỗ xanh, vôi cục và nước giếng, để giá đỗ có vẻ ngoài "bắt mắt", các nghi phạm đã pha thêm một loại hóa chất có tên là 6-Benzylaminopurine.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các chủ cơ sở này chỉ dùng tiếng lóng với nhau gọi là "nước kẹo". Chất 6-Benzylaminopurine hoàn toàn không có trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm hay thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.

Tang vật công an thu giữ ẢNH: CTV

Các nghi phạm thừa nhận hoàn toàn biết rõ loại "nước kẹo" này bị Nhà nước cấm và gây nguy hại cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, họ vẫn bất chấp pha vào nước ngâm ủ nhằm triệt tiêu phần rễ, ép thân cây giá phải to mập, mọng nước, tăng trọng lượng để dễ bán.

Hơn 1.000 tấn giá độc hại đã lên bàn ăn của người dân

Kết quả điều tra mở rộng cho thấy một con số giật mình: Tính từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, trung bình mỗi ngày 3 lò sản xuất này tuồn ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ.

Nguồn hàng này được phân phối trực tiếp cho hàng loạt chợ truyền thống, quán ăn trên địa bàn quận Bình Thạnh (cũ) và quận Gò Vấp (cũ). Ước tính, tổng khối lượng giá đỗ ngâm hóa chất độc hại đã bán ra thị trường lên đến hơn 1.000 tấn, tổng giá trị giao dịch khoảng 8 tỉ đồng.

Hiện trường khu vực ngâm giá đỗ ngâm hóa chất ẢNH: CTV

Theo các chuyên gia y tế, việc ăn phải thực phẩm (như giá đỗ) bị tẩm chất 6-Benzylaminopurine có thể dẫn đến ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi. Về lâu dài, hóa chất này tích tụ trong cơ thể có nguy cơ gây dị tật thai nhi hoặc phát sinh các bệnh lý hiểm nghèo.

Hiện PC03 tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để đường dây giá đỗ ngậm hóa chất nói trên. Công an TP.HCM cũng đưa ra khuyến cáo, mọi hành vi sử dụng hóa chất cấm trong chế biến thực phẩm là tội ác, hủy hoại sức khỏe cộng đồng và sẽ bị trừng trị thích đáng.