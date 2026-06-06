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Thời sự

Công an TP.HCM triệt phá xưởng sản xuất hơn 23.000 đôi dép 'hàng hiệu' giả

Ngọc Lê
Ngọc Lê
06/06/2026 17:20 GMT+7

Công an TP.HCM vừa triệt phá xưởng sản xuất dép giả, thu giữ hơn 23.000 sản phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng, khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can có cặp vợ chồng cầm đầu.

Ngày 6.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các thương hiệu nổi tiếng quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 23.000 sản phẩm và khởi tố 5 bị can gồm: Đặng Phước Đạt (30 tuổi) và vợ là Vũ Thị Thu Thủy (27 tuổi, là chủ) cùng 3 nhân viên là Vũ Thành Trung (25 tuổi), Nguyễn Tấn Trọng (26 tuổi) và Trần Thị Gấm (20 tuổi).

Công an TP.HCM triệt phá xưởng sản xuất hơn 23.000 đôi dép 'hàng hiệu' giả - Ảnh 1.

Các bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn

ẢNH: CTV

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, qua công tác nắm tình hình, trinh sát PC03 phát hiện một cơ sở quy mô lớn chuyên "nhái" sản phẩm của các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới (đã được bảo hộ tại Việt Nam).

Vào cuối tháng 5.2026, các tổ công tác của PC03 phối hợp cùng Công an xã Phú Hòa Đông bất ngờ ập vào kiểm tra 2 địa điểm là xưởng sản xuất do Đặng Phước Đạt và vợ là Vũ Thị Thu Thủy làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả mạo các nhãn hiệu đình đám như Nike, Adidas, Crocs, Gucci... với tổng trị giá ước tính hơn 2 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn niêm phong một số lượng lớn phụ kiện, tem nhãn, cùng hệ thống máy móc, công cụ phục vụ cho việc "chế" dép giả.

Công an TP.HCM triệt phá xưởng sản xuất hơn 23.000 đôi dép 'hàng hiệu' giả - Ảnh 2.

Kho hàng dép giả Công an TP.HCM phát hiện

ẢNH: CTV

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định vợ chồng Đạt - Thủy là người cầm đầu, trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất hàng giả từ tháng 6.2025 cho đến khi bị bắt. Cơ sở này thuê 14 nhân công, được phân công thực hiện các công đoạn khép kín để cho ra lò một đôi dép hoàn chỉnh.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã tuồn ra thị trường lượng hàng giả "khổng lồ", thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4.6, PC03 Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 người về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Hiện PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp nguyên liệu cũng như hệ thống tiêu thụ của đường dây này để xử lý triệt để.

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