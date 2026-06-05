Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố chủ kho giày, dép giả hiệu Nike, Adidas, Gucci

Chiều 5.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Huy (37 tuổi, ở phường Nha Trang) để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến việc mua bán giày, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Trong đợt cao điểm xử lý hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 21.5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Tây Nha Trang kiểm tra kho hàng trên đường 23 Tháng 10 (phường Tây Nha Trang) do Nguyễn Tấn Huy làm chủ.

Toàn bộ số giày, dép giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Gucci... bị lực lượng chức năng thu giữ ẢNH: CACC

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 500 đôi giày, dép mang các nhãn hiệu Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, MLB... nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Qua xác minh, cơ quan công an xác định toàn bộ số hàng trên là hàng giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Làm việc với cơ quan công an, Huy khai nhận từ tháng 2.2023 đến thời điểm bị phát hiện đã sử dụng Facebook, Zalo và WeChat để liên hệ mua giày, dép giả với giá thấp hơn nhiều so với hàng chính hãng, sau đó đưa về cất giữ tại kho trên đường 23 Tháng 10.

Để tiêu thụ, Huy chụp ảnh, quay video sản phẩm rồi đăng bán trên các nền tảng mạng xã hội với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/đôi.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ toàn bộ số hàng giả, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.