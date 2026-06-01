Dán nhãn hàng giả thời trang bán kiếm lời, vợ chồng chủ shop bị khởi tố

Chiều 1.6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường (Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng chủ một cửa hàng thời trang ở phường Xuân Hương - Đà Lạt để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.



Vợ chồng chủ một cửa hàng thời trang ở phường Xuân Hương - Đà Lạt bị khởi tố do có hành vi dán nhãn hàng giả áo khoác thời trang

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện một cửa hàng thời trang trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, do ông N.A.N và bà V.T.T.H làm chủ, có dấu hiệu kinh doanh áo khoác giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Kiểm tra cơ sở này, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 500 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, ông N.A.N và bà V.T.T.H không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nêu trên.

Hai vợ chồng khai nhận toàn bộ số sản phẩm bị thu giữ không phải hàng chính hãng mà là hàng giả mạo các thương hiệu thời trang nổi tiếng của nước ngoài.

Áo khoác được gắn nhãn mác giả của các thương hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan điều tra, sau khi mua số hàng hóa này, các đối tượng đã tự gắn nhãn mác giả của các thương hiệu nổi tiếng rồi đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông N.A.N và bà V.T.T.H về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo điều 226 bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.