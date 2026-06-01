Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Dán nhãn hàng giả thời trang bán kiếm lời, vợ chồng chủ shop bị khởi tố

Lâm Viên
Lâm Viên
01/06/2026 19:50 GMT+7

Dán nhãn hàng giả áo khoác thời trang để bán kiếm lời, vợ chồng chủ một cửa hàng thời trang trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt bị khởi tố để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Chiều 1.6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường (Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng chủ một cửa hàng thời trang ở phường Xuân Hương - Đà Lạt để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Dán nhãn hàng giả thời trang để bán kiếm lời, vợ chồng chủ shop bị khởi tố- Ảnh 1.

Vợ chồng chủ một cửa hàng thời trang ở phường Xuân Hương - Đà Lạt bị khởi tố do có hành vi dán nhãn hàng giả áo khoác thời trang

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện một cửa hàng thời trang trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, do ông N.A.N và bà V.T.T.H làm chủ, có dấu hiệu kinh doanh áo khoác giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Kiểm tra cơ sở này, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 500 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, ông N.A.N và bà V.T.T.H không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nêu trên.

Hai vợ chồng khai nhận toàn bộ số sản phẩm bị thu giữ không phải hàng chính hãng mà là hàng giả mạo các thương hiệu thời trang nổi tiếng của nước ngoài.

Dán nhãn hàng giả thời trang để bán kiếm lời, vợ chồng chủ shop bị khởi tố- Ảnh 2.

Áo khoác được gắn nhãn mác giả của các thương hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan điều tra, sau khi mua số hàng hóa này, các đối tượng đã tự gắn nhãn mác giả của các thương hiệu nổi tiếng rồi đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông N.A.N và bà V.T.T.H về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo điều 226 bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Chi cục Quản lý thị trường phát hiện nhiều hàng giả ở chợ Bến Thành, Saigon Square

Chi cục Quản lý thị trường phát hiện nhiều hàng giả ở chợ Bến Thành, Saigon Square

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã xử lý 71 vụ vi phạm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu ở chợ Bến Thành, Saigon Square và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Khám phá thêm chủ đề

hàng giả Công an tỉnh Lâm Đồng dán nhãn sản phẩm khởi tố Lâm Đồng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận