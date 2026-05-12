Triệt xóa nạn xâm phạm bản quyền trên mạng: Nơi khắc phục, nơi buông lỏng

12/05/2026 05:41 GMT+7

Thanh Niên ngày 8.5 đăng bài Triệt xóa nạn xâm phạm bản quyền trên mạng, phản ánh hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đang tồn tại khá nhiều trên không gian mạng, nhất là các diễn đàn có lượng truy cập lớn, nên cần sớm bị xóa bỏ triệt để.

Bài viết có chỉ ra thực trạng ở một số diễn đàn công nghệ như Tinh Tế, VOZ, VNZoom… đang xảy ra tình trạng xâm phạm SHTT nghiêm trọng khi chia sẻ các sản phẩm "lậu" từ phim ảnh, game cho đến phần mềm, núp bóng dưới dạng chia sẻ kiến thức, kỹ năng "công nghệ". Qua đó, cá nhân, tổ chức điều hành diễn đàn hưởng lợi từ nguồn thu quảng cáo nhờ lượng truy cập lớn.

Dù đã bị phản ánh, diễn đàn Tinh Tế vẫn còn tồn tại rất nhiều nội dung xâm phạm quyền SHTT

Sau khi Thanh Niên đăng bài, đến hôm qua (11.5), VNZoom thông báo "tiến hành nâng cấp diễn đàn". Diễn đàn VOZ thì thông báo: "Xóa hết tất cả các thread chia sẻ link phim/truyện/game ko có bản quyền". Trong khi đó, diễn đàn Tinh Tế vẫn còn nguyên số lượng lớn các chia sẻ xâm phạm bản quyền.

Liên quan vấn đề này, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa qua ký Công điện số 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT.

Còn theo một cựu quản trị viên một diễn đàn công nghệ và có nhiều kinh nghiệm phát triển hệ thống công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp lớn, ban quản trị nhiều diễn đàn chỉ muốn tăng lượng truy cập, số thành viên bằng mọi giá mà gần như không có bất cứ biện pháp kiểm soát nào.

