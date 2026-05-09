Mong xử lý tận gốc nạn xâm phạm bản quyền trên mạng

Cùng vệt bài nói trên còn là bài viết câu chuyện việc "xem chùa" cần được chấm dứt từ trong suy nghĩ của mỗi người văn minh.

Đa số ý kiến bạn đọc (BĐ) đều đồng tình đã đến lúc cần mạnh tay nhất với nạn xâm phạm bản quyền trên mạng. Mỗi người cũng nên tự ý thức không xem chùa, xài lậu trên không gian mạng thì mới góp phần đẩy lùi được tệ nạn này.

Ủng hộ xử lý tận gốc

Mới đây, Thủ tướng quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7 - 30.5, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nhiều diễn đàn chia sẻ phần mềm lậu, tiếp tay cho vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều BĐ hoàn toàn đồng tình với chỉ đạo của Thủ tướng. BĐ Khoa Năng Tùng viết: "Pháp luật đã quy định rất rõ về các chế tài xử phạt đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc áp dụng mô hình chặn tự động và phối hợp quốc tế là giải pháp phù hợp, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu các hành vi vi phạm trong thời đại số hiện nay".

BĐ Đỗ Quang Ngọc đánh giá: "Các biện pháp mạnh tay của Chính phủ trong việc xử lý và ngăn chặn các trang phim lậu là rất cần thiết để bảo vệ quyền lợi của những người sáng tạo nội dung, đồng thời nâng cao ý thức tôn trọng bản quyền trong cộng đồng. Nếu không siết chặt, nền công nghiệp giải trí VN sẽ khó phát triển một cách bền vững".

Các ý kiến cho rằng, các bộ ngành, cơ quan quản lý cần có một biện pháp thật mạnh tay mới mong đẩy lùi tệ nạn này mới bảo vệ được những nhà sản xuất nội dung. BĐ Nguyễn Ngọc Vũ viết: "Các biện pháp mạnh tay từ phía Chính phủ và Bộ Công an về xử lý các hành vi vi phạm bản quyền sẽ góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, tạo điều kiện để các nhà sản xuất nội dung được bảo vệ quyền lợi chính đáng".

Ngoài các trang lậu phát tán thì hang ổ chính tiếp tay cho hành vi "ăn cắp bản quyền" là các diễn đàn có hàng triệu thành viên cũng cần bị xử lý. Các diễn đàn này chia sẻ các sản phẩm "lậu" từ phim ảnh, game cho đến phần mềm. Hành vi xâm phạm bản quyền được núp bóng dưới dạng chia sẻ kiến thức, kỹ năng "công nghệ". BĐ Hoàng Dương đề nghị: "Nhiều hội nhóm diễn đàn hoạt động ẩn ngầm cũng tiếp tay cho các sản phẩm lậu, độc hại. Cần biện pháp truy tận gốc, xử lý nặng để làm gương. Từ đó các vòi bạch tuộc này mới bị chặt đứt".

Một BĐ cũng hoàn toàn đồng tình khi chỉ ra: "Nhiều diễn đàn lợi dụng danh nghĩa là sân chơi đã tiếp tay phát tán các sản phẩm lậu, phim chùa. Cần sự truy quét mạnh mẽ và xử lý thích đáng tội vi phạm sở hữu trí tuệ để làm gương".

Ý thức bản quyền không chỉ của người trẻ

Ngoài việc truy vết, xử lý tận gốc và có chế tài thích đáng, một trong những điều tiên quyết là ý thức về bản quyền của mọi người cần được nâng cao. BĐ Trần Nhật Long đề xuất: "Ngoài xử lý vi phạm, nâng cao nhận thức cộng đồng và hỗ trợ chủ sở hữu bản quyền là giải pháp lâu dài, bền vững. Chỉ khi người tiêu dùng nhận thức rõ tầm quan trọng của bản quyền, môi trường sáng tạo mới được đảm bảo phát triển công bằng".

Tương tự vậy, BĐ Nguyễn Trung Nghĩa cho rằng: "Tôi đánh giá cao ý thức tuân thủ pháp luật về bản quyền của giới trẻ như trong bài viết đề cập. Chỉ khi cộng đồng người dùng nói không với nội dung lậu, hiện tượng vi phạm bản quyền mới góp phần được đẩy lùi triệt để". BĐ Phạm Thị Thu Hương đề xuất: "Việc người trẻ chủ động nói không với phim lậu, chuyển sang sử dụng các nền tảng xem phim trả phí chính là bước chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp sáng tạo nội dung tại VN"… và không chỉ là các bạn trẻ.

Nhiều BĐ mong muốn: việc người dân dùng sản phẩm công nghệ, xem phim, nghe nhạc dịch vụ trên không gian mạng cũng cần sòng phẳng: trả tiền - tiêu dùng. Ý thức của đại đa số người dân về bản quyền không chỉ góp phần đẩy lùi nạn xâm phạm sở hữu trí tuệ mà còn là nhận thức sòng phẳng về tiêu dùng, có xài có trả tiền.

Về lâu dài, BĐ Phạm Bảo Liên kỳ vọng: "Việc các trang phim lậu đồng loạt thông báo ngừng hoạt động cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đây nên là chiến dịch dài hơi, xuyên suốt và thật sự bền vững". Cùng với đó, BĐ Nguyễn Thị Thắm cho biết: "Song song cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dùng hiểu và từ chối tiếp cận các nguồn nội dung bất hợp pháp".

Có như vậy thì một ngày thật gần, việc xâm phạm bản quyền sẽ sớm bị triệt xóa hoàn toàn tại VN.