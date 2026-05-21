Chi cục Quản lý thị trường phát hiện nhiều hàng giả ở chợ Bến Thành, Saigon Square

Tại họp báo kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 21.5, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã thông tin về tình hình xử lý hàng giả, hàng nhái bày bán ở trung tâm TP.HCM, trong đó có chợ Bến Thành, Saigon Square.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, công tác phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của lực lượng quản lý thị trường.

Cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM chiều 21.5 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 882 trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn toàn thành phố.

Đơn vị đã tạm giữ hơn 77.100 đơn vị sản phẩm hàng hóa các loại (giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, phụ tùng điện thoại di động...) với tổng trị giá ước tính hơn 10,1 tỉ đồng; xử phạt với số tiền hơn 5,1 tỉ đồng và đã chuyển cơ quan điều tra 2 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Riêng đối với khu vực chợ Bến Thành và Saigon Square, lực lượng cũng đã kiểm tra, xử lý 71 vụ vi phạm; đã tạm giữ 1.574 đơn vị sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá hơn 431 triệu đồng; đã xử phạt với số tiền hơn 307 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM sẽ phối hợp các đơn vị để giải quyết tình trạng hàng giả bày bán trên địa bàn ẢNH: Y KIỆN

Riêng trong đợt cao điểm từ ngày 7 - 20.5.2026, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 138 vụ vi phạm về hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đã tạm giữ 7.287 đơn vị sản phẩm hàng hóa các loại với tổng trị giá ước tính hơn 4,6 tỉ đồng.

Đơn vị đã xử phạt 86 vụ với tổng số tiền phạt là 831 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Riêng đối với khu vực chợ Bến Thành, Saigon Square, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 8 vụ vi phạm; đã tạm giữ 213 đơn vị sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá hơn 42 triệu đồng; đã xử phạt với số tiền hơn 56 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Làm cách nào để chấm dứt hàng giả ở chợ Bến Thành, Saigon Square?

Để giải quyết triệt để tình trạng hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ ở trung tâm mà trên toàn địa bàn TP.HCM, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết sẽ tăng cường kiểm tra ngoài giờ, ngày nghỉ.

Đơn vị sẽ bố trí đủ lực lượng sẵn sàng phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin, thẩm tra, xác minh, kiểm tra, xử lý đột xuất gắn với việc chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

Tổ công tác phát hiện nhiều đồng hồ nghi hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng tại khu chợ Saigon Square ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM sẽ phối hợp các đơn vị như công an, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, UBND phường, xã, đặc khu để kiểm tra đồng loạt, thường xuyên tại các khu vực nóng, nổi cộm như chợ Bến Thành, Saigon Square...



Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đề nghị các nhãn hàng lớn thường xuyên bị làm giả cử người phối hợp, cung cấp dấu hiệu nhận biết nhanh cho lực lượng chức năng để rút ngắn thời gian lập hồ sơ, xử lý tang vật ngay tại hiện trường.



Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh tái phạm nhiều lần hoặc số lượng hàng giả mạo nhãn hiệu có giá trị lớn (giá trị hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ 200 triệu đồng trở lên), Chi cục Quản lý thị trường sẽ lập thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đồng thời, Chi cục Quản lý thị trường sẽ phối hợp lực lượng công an xem xét, xử lý đối với hành vi thông báo, kích hoạt loa, bộ đàm để tiếp tay cho việc trốn tránh kiểm tra theo quy định của pháp luật.