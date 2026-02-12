Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khởi tố nữ giám đốc sản xuất 1.700 tấn muối i ốt giả

Hữu Tú
Hữu Tú
12/02/2026 14:29 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố giám đốc công ty sản xuất, bán ra thị trường cả ngàn tấn muối i ốt giả.

Ngày 12.2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Văn Thị Ơn (68 tuổi, ở phường Thành Nhất, Đắk Lắk), để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm (muối i ốt).

Bị can Ơn là Giám đốc Công ty TNHH Kiều Hưng có trụ sở tại phường Thành Nhất.

Trước đó, ngày 22.12.2025, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra công ty của bà Ơn. Đây là công ty chuyên sản xuất muối i ốt. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hơn 35 tấn muối i ốt đã đóng gói thành phẩm cùng nhiều phương tiện, máy móc, tang vật liên quan.

Sản xuất hơn 1.700 tấn muối i ốt giả: Khởi tố nữ giám đốc- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ tang vật muối i ốt giả

ẢNH: S.Đ

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã lấy 15 mẫu muối i ốt gửi giám định tại Phân viện Khoa học hình sự thành phố Đà Nẵng.

Kết quả, hàm lượng i ốt chỉ đạt từ 2,57 - 5,93 mg/kg, trong khi hàm lượng được công bố trên bao bì là từ 20 - 40 mg/kg.

Qua điều tra, bước đầu bà Ơn khai nhận, trước năm 2024, i ốt được Nhà nước cấp phát miễn phí nên bà chỉ đạo công nhân sử dụng một gói i ốt có trọng lượng dao động từ 30 gram - 50 gram để trộn với 1 tấn muối thành phẩm.

Từ năm 2024 trở đi, Nhà nước không cấp phát miễn phí i ốt. Để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, bà Ơn đã chỉ đạo công nhân sử dụng một gói i ốt để trộn từ 2 tấn muối thành phẩm trở lên. Từ khoảng tháng 10.2025 đến khi bị phát hiện, thì sử dụng một gói i ốt để trộn từ 3 - 4 tấn muối thành phẩm.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm hơn 3,3 tấn muối i ốt giả mà bà Ơn đã bán ra thị trường.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, trung bình mỗi ngày công ty này sản xuất, tiêu thụ từ 4 - 5 tấn muối i ốt giả.

Chỉ trong năm 2025, công ty này đã bán ra thị trường 1.700 tấn muối i ốt giả, chủ yếu ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Khám phá thêm chủ đề

muối i ốt Đắk Lắk hàng giả Công an tỉnh Đắk Lắk Muối giả khởi tố
