Khởi tố chủ cơ sở dùng chất kích thích sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ

Ngày 8.2, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Quốc Đại (28 tuổi, ngụ tổ dân phố Quang Thừa, P.Nguyễn Úy, Ninh Bình) để điều tra về hành vi sử dụng chất kích thích tăng trưởng sản xuất giá đỗ.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ Thiên Ân ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Trước đó, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm (thuộc Sở Y tế Ninh Bình) kiểm tra cơ sở sản xuất Thiên Ân (địa chỉ tại tổ dân phố Chuông, P.Duy Hà, Ninh Bình), chuyên sản xuất giá đỗ do Trần Quốc Đại làm chủ.

Khi kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang có 362 lu nhựa đựng giá đỗ với tổng khối lượng gần 2,8 tấn. Số giá đỗ này có tuổi đời từ 1 - 6 ngày tuổi và có nghi vấn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kết quả kiểm tra, xét nghiệm phát hiện từ ngày 20 - 24.1, chủ cơ sở đã sử dụng chất kích thích sinh trưởng 6-benzylaminopurine (thường gọi là nước kẹo, là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng sản xuất, chế biến thực phẩm), để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ trên.

Tại cơ quan công an, Trần Quốc Đại khai nhận quá trình sản xuất giá đỗ đã sử dụng chất 6-Benzylaminopurine để ngâm, ủ sản xuất giá đỗ nhằm mục đích giá đỗ sinh trưởng tốt, rễ ngắn, thân to, mập, tăng trọng lượng, có hình thức đẹp.

6-benzylaminopurine là chất kích thích tăng trưởng tế bào cho cây. Chất này giúp cây sinh trưởng và phát triển, ra nhánh, đâm chồi, tăng cường ra hoa và trái cây to hơn nhờ kích thích phân chia tế bào.

Tại Việt Nam, 6-benzylaminopurine không thuộc Danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng.

6-benzylaminopurine khi vào cơ thể người với lượng lớn có thể gây tử vong. Phụ nữ mang thai hít, tiếp xúc qua da lâu dài có thể ảnh hưởng thai nhi như gây nhẹ cân, não úng thủy và các dị tật bẩm sinh...