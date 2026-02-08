Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố chủ cơ sở dùng chất kích thích sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ

Minh Hải
Minh Hải
08/02/2026 11:10 GMT+7

Trần Quốc Đại, chủ cơ sở kinh doanh Thiên Ân ở P.Duy Hà (Ninh Bình) đã sử dụng chất 6-benzylaminopurine - chất kích thích tăng trưởng có hại cho sức khỏe để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ.

Ngày 8.2, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Quốc Đại (28 tuổi, ngụ tổ dân phố Quang Thừa, P.Nguyễn Úy, Ninh Bình) để điều tra về hành vi sử dụng chất kích thích tăng trưởng sản xuất giá đỗ.

Khởi tố chủ cơ sở dùng chất kích thích sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ Thiên Ân

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Trước đó, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm (thuộc Sở Y tế Ninh Bình) kiểm tra cơ sở sản xuất Thiên Ân (địa chỉ tại tổ dân phố Chuông, P.Duy Hà, Ninh Bình), chuyên sản xuất giá đỗ do Trần Quốc Đại làm chủ.

Khi kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang có 362 lu nhựa đựng giá đỗ với tổng khối lượng gần 2,8 tấn. Số giá đỗ này có tuổi đời từ 1 - 6 ngày tuổi và có nghi vấn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kết quả kiểm tra, xét nghiệm phát hiện từ ngày 20 - 24.1, chủ cơ sở đã sử dụng chất kích thích sinh trưởng 6-benzylaminopurine (thường gọi là nước kẹo, là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng sản xuất, chế biến thực phẩm), để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ trên.

Tại cơ quan công an, Trần Quốc Đại khai nhận quá trình sản xuất giá đỗ đã sử dụng chất 6-Benzylaminopurine để ngâm, ủ sản xuất giá đỗ nhằm mục đích giá đỗ sinh trưởng tốt, rễ ngắn, thân to, mập, tăng trọng lượng, có hình thức đẹp.

6-benzylaminopurine là chất kích thích tăng trưởng tế bào cho cây. Chất này giúp cây sinh trưởng và phát triển, ra nhánh, đâm chồi, tăng cường ra hoa và trái cây to hơn nhờ kích thích phân chia tế bào.

Tại Việt Nam, 6-benzylaminopurine không thuộc Danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng.

6-benzylaminopurine khi vào cơ thể người với lượng lớn có thể gây tử vong. Phụ nữ mang thai hít, tiếp xúc qua da lâu dài có thể ảnh hưởng thai nhi như gây nhẹ cân, não úng thủy và các dị tật bẩm sinh...

Tin liên quan

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ với số lượng lớn

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ với số lượng lớn

Chủ một cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh đã mua chất cấm là "nước kẹo" về pha chế để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhanh, sau đó bán ra thị trường với số lượng lớn.

Khám phá thêm chủ đề

Công an tỉnh Ninh Bình giá đỗ chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine nước kẹo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận