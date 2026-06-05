Đua xe địa hình tại Nha Trang, mãn nhãn cảnh xe bay bổng, lội nước tung tóe

Ngày 5.6, khu vực Hòn Đỏ (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa), hơn 30 đội tham gia giải đua xe ô tô thể thao địa hình quốc tế Victory Challenge Cup 2026 bắt đầu bước vào tranh tài. Trước đó, 23 đội hạng chuyên nghiệp và nâng cấp đã khai màn tại điểm thi hồ Đắc Lộc với các bài thi đòi hỏi kỹ thuật cao trên địa hình sườn đồi dốc, suối cạn, đá to và mương hẹp.

Ngày 5.6, hơn 30 đội đua tranh tài trên đường đua ngay sát biển Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Đường đua ngay sát biển thu hút được nhiều người dân và du khách đến cổ vũ ẢNH: BÁ DUY

Tại Hòn Đỏ, hơn 30 đội đến từ nhiều tỉnh, thành, trong đó có không ít câu lạc bộ lần đầu tham dự giải đấu quy mô lớn như Phan Rang Power Sport Team, TPCUSTOM, cùng Câu lạc bộ Đà Lạt Offroad với đội hình 4 xe Land Cruiser 105. Các bài thi được thiết kế trên địa hình tự nhiên của bãi đất Hòn Đỏ, bổ sung thêm gò đất cao, mương nước và rãnh kỹ thuật để tăng độ khó.

Những chiếc xe bốn bánh liên tục bốc hẳn lên khỏi mặt đất khi vượt gờ dốc, rồi lao thẳng vào hố nước khiến sóng bùn tung cao ngang nóc. Mỗi lần như vậy, tiếng hò reo lại vang lên từ hàng trăm khán giả đứng bên đường nhìn xuống đường đua.

Cả 4 bánh xe số 318 rời khỏi mặt đất, khoảnh khắc mãn nhãn thu hút tiếng hò reo từ khán giả ẢNH: BÁ DUY

Xe số 310 lao qua hố nước trước hàng trăm khán giả chật kín bên đường đua ẢNH: BÁ DUY

Vừa cổ vũ vừa livestream cho người thân ở nhà xem, chị Trần Thị Thanh Hòa, du khách đến từ Nam Định, cho biết mình đang trong chuyến phượt từ bắc vào nam. Chị Hòa chia sẻ: "Tình cờ có mặt và xem được giải đua xe địa hình này đã mang lại cho mình những cung bậc cảm xúc rất đặc biệt, trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch tại Nha Trang".

Những hình ảnh ấn tượng tại giải đua bên bờ biển Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Tại giải đua, một gương mặt được chú ý là chị Nguyễn Hà Giang, lái chính đội PAC Hai Cái Váy, một trong những tay lái được đánh giá cao ở mùa giải năm nay. Lần đầu đến với cuộc đua xe tại Nha Trang, chị khẳng định: "Tôi thật sự rất thích khi được thi đấu ở điểm thi đẹp và ấn tượng như vậy tại Hòn Đỏ. Một trải nghiệm tuyệt vời cho tôi và gia đình".

Trong khi đó, anh Bùi Thế Vững, lái phụ thuộc Câu lạc bộ Đà Lạt Offroad, chia sẻ cảm xúc không kém phần hồi hộp: "Trước khi trọng tài bấm đồng hồ thì rất lo lắng, run sợ. Nhưng ngay sau tiếng còi, tụi em chỉ biết tập trung vào đường đua, không còn sợ hãi gì nữa".

Các đội đua sẽ còn tranh tài tại giải đua xe ô tô thể thao địa hình quốc tế Victory Challenge Cup 2026 đến hết ngày 7.6 ẢNH: BÁ DUY

Trong các ngày 6 và 7.6, gần 60 đội ở cả ba hạng cơ bản, nâng cấp và chuyên nghiệp tiếp tục tranh tài tại hồ Đắc Lộc và Hòn Đỏ trước khi giải khép lại bằng lễ bế mạc tối 7.6 tại quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang. Giải do Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa và Tập đoàn Kỷ Nguyên tổ chức.