Khánh Hòa sẽ có lễ hội mô tô và đua xe địa hình quốc tế

Bá Duy
Bá Duy
27/02/2026 11:19 GMT+7

Khánh Hòa lần đầu tổ chức đồng thời hai sự kiện lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương và giải đua xe ô tô địa hình quốc tế, hứa hẹn tạo điểm nhấn du lịch cho tỉnh trong năm 2026.

Ngày 27.2, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã thống nhất chủ trương tổ chức lễ hội Mô tô Phân khối lớn quốc tế châu Á - Thái Bình Dương Superbike Fest 2026" và giải đua xe Ô tô Thể thao Địa hình quốc tế Victory Challenge 2026 trên địa bàn tỉnh.

Đây là hai sự kiện thể thao tốc độ, có quy mô quốc tế, được Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đồng ý chủ trương tổ chức từ cuối năm 2025. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa là đơn vị chủ trì tổ chức, phối hợp cùng Sở VH-TT-DL và Công ty CP Tập đoàn Kỷ Nguyên.

Khánh Hòa sẽ có lễ hội mô tô và đua xe địa hình quốc tế- Ảnh 1.

Địa điểm tổ chức 2 sự kiện trên sẽ trải rộng trên địa bàn các phường Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang và Phan Rang

ẢNH: BÁ DUY

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị chủ trì phải làm việc chặt chẽ với các đơn vị đồng tổ chức để kiểm tra, rà soát từng hoạt động, từng kịch bản trước khi ký ban hành kế hoạch chính thức. Sở VH-TT-DL Khánh Hòa được giao làm cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước đối với toàn bộ sự kiện. Các sở, ngành liên quan phụ trách từng mảng riêng gồm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và môi trường. Địa điểm tổ chức trải rộng trên địa bàn các phường Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang và Phan Rang.

Khánh Hòa sẽ có lễ hội mô tô và đua xe địa hình quốc tế- Ảnh 2.

Giải đua xe thể thao và địa hình Victory Challenge Sailun Cup 2025 tổ chức trước đó đã thu hút được nhiều quan tâm của người dân Khánh Hòa và du khách

ẢNH: BÁ DUY

Được biết, Superbike Fest là lễ hội mô tô phân khối lớn quy mô châu Á - Thái Bình Dương, thường thu hút hàng nghìn người đam mê môn thể thao tốc độ này từ nhiều quốc gia trong khu vực. Victory Challenge là giải đua xe ô tô thể thao địa hình quốc tế, nơi các tay đua tranh tài trên những cung đường hiểm trở, đòi hỏi kỹ năng điều khiển và bản lĩnh cao.

Trước đó, tháng 6.2025, Khánh Hòa đã tổ chức thành công giải đua xe thể thao và địa hình 2025 tại khu vực gần bờ biển Nha Trang. Giải đã thu hút 154 vận động viên đến từ 80 đội đua trong nước.

Khánh Hòa sẽ có lễ hội mô tô và đua xe địa hình quốc tế- Ảnh 3.

Lễ hội mô tô phân khối lớn và đua xe địa hình quốc tế hứa hẹn tạo điểm nhấn du lịch cho tỉnh Khánh Hòa trong năm 2026

ẢNH: BÁ DUY

Với đường bờ biển dài, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện, Khánh Hòa đang từng bước định vị mình là điểm đến của các sự kiện thể thao quốc tế. Sau môn lướt sóng, marathon ven biển, việc đưa mô tô phân khối lớn và đua xe địa hình về Khánh Hòa là bước đi tiếp theo trong chiến lược thu hút du khách bằng trải nghiệm khác biệt, không chỉ dừng lại ở biển và ẩm thực.

Khánh Hòa hiện đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, trong đó du lịch đóng vai trò đầu tàu. Các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn không chỉ mang lại nguồn thu trực tiếp từ du khách mà còn đặt tên tuổi Khánh Hòa lên bản đồ thể thao khu vực.

Mãn nhãn giải đua xe thể thao và địa hình tại Khánh Hòa

Mãn nhãn giải đua xe thể thao và địa hình tại Khánh Hòa

Giải đua xe thể thao và địa hình Victory Challenge Sailun Cup 2025 chính thức khởi tranh tại phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), thu hút gần 100 đội đua trên khắp cả nước.

