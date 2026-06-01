Công an TP.HCM bắt kẻ nhẫn tâm cướp giật vé số của bà cụ khuyết tật

Ngày 1.6, Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý nghi phạm Nguyễn Thái Sang (15 tuổi, ở phường Thuận An) về hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, nghi phạm này cướp giật vé số của bà cụ khuyết tật.

Nghi phạm Nguyễn Thái Sang cướp giật vé số của bà cụ khuyết tật ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 31.5, bà T.T.L (67 tuổi, ở phường Thuận An), một người khuyết tật mưu sinh bằng nghề bán vé số, đang trên đường đạp xe ba bánh trở về nhà.

Khi vừa vào một con hẻm trên đường An Thạnh 10 (cách nhà khoảng 100 m), bà L. bất ngờ bị một đối tượng lao đến áp sát, giật phăng chiếc túi xách bà đang đeo trên người khiến cụ bà ngã nhào xuống đường, rồi nhanh chóng rồ ga tẩu thoát.

Bên trong chiếc túi xách bị cướp là toàn bộ vé số và tiền của cụ bà khuyết tật, gồm: 80 tờ vé số và 840.000 đồng tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã lập tức phối hợp Công an phường Thuận An tung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét nóng ngay trong đêm.

Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, đến sáng 1.6 (chỉ sau 11 giờ đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra), lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thái Sang, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật để trả lại cho bị hại. Tại cơ quan công an, Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật vé số của nạn nhân.

Theo Công an TP.HCM, đây là chiến công nằm trong tiến trình triển khai đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn".



