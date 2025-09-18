Lo lắng trước cây cầu có thiết kế lạ

Như Thanh Niên đã thông tin, cuối năm 2024, cầu Bải Thẹn mới được khởi công xây dựng để thay thế cầu cũ, vốn bị hư hại sau vụ xà lan chở cát tông trúng trụ cầu vào tháng 7.2020. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (nay đã sáp nhập về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh), làm chủ đầu tư. Cầu mới có tổng mức đầu tư hơn 10 tỉ đồng, bắc qua sông nhà Lê nối tổ dân phố Hồng Thuận (P.Nam Hồng Lĩnh) và thôn Gia Thịnh (xã Đức Thịnh).

Sau nhiều tháng thi công, đến nay cầu Bải Thẹn chỉ còn hạng mục mố cầu nằm phía tổ dân phố Hồng Thuận đang được hoàn thiện để bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, người dân lo ngại rằng với thiết kế hiện nay, việc đi lại sẽ không những không thuận tiện hơn mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cầu Bải Thẹn có thiết kế kỳ lạ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khiến người dân lo lắng Ảnh: Phạm Đức

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, cho hay sau khi chủ đầu tư dự án thuộc H.Đức Thọ cũ giải thể, đơn vị này đã tiếp nhận dự án cầu Bải Thẹn để tiếp tục triển khai thi công. "Về thiết kế, mặt cầu có chiều rộng 7 m, còn đường dẫn vào hai bên cầu chỉ rộng 5 m. Quá trình triển khai, đơn vị thi công đã làm theo đúng thiết kế được phê duyệt. Việc đường dẫn vào cầu chưa được nối thẳng là do kinh phí eo hẹp. Nhưng đường dẫn vào cầu đã được quy hoạch rộng 7 m, sau này khi mở rộng thì đường sẽ thẳng vào cầu", ông Linh khẳng định.

Về việc đường từ dốc cầu xuống đường dẫn có đoạn bị bó lại, tạo thành góc cua khiến người dân lo ngại mất an toàn, ông Linh cho rằng đơn vị sẽ tính toán làm thêm các gờ giảm tốc, lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ. "Trong trường hợp khi cầu hoàn thành đưa vào sử dụng không đảm bảo an toàn cho người dân qua lại thì chúng tôi sẽ đề xuất với các sở ngành liên quan để có biện pháp xử lý", ông Linh giải thích.

Nhìn cây cầu thấy lo quá !

"Nhìn mấy hình ảnh về cây cầu lạ trên Thanh Niên Online mà tôi muốn "té ngửa", thấy lo quá! Sao đường dẫn vào cầu lại "uốn lượn" thế kia, sao lan can cầu lại nằm ngay giữa đường vậy? Cũng may là cầu còn chưa đưa vào sử dụng. Vẫn còn thời gian, đề nghị các đơn vị liên quan chỉnh sửa ngay để người dân không còn lo lắng, để đảm bảo an toàn nhất cho người dân qua lại cầu", bạn đọc (BĐ) Hung Nguyen Van chia sẻ.

Cùng ý kiến, BĐ Poet Hansy bày tỏ: "Ngộ thiệt! Cầu vậy mà cũng làm được và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Chắc chờ đến khi có chuyện xảy ra mới đề xuất nắn thẳng đường dẫn?".

Trong khi đó, BĐ Quân Lại Văn cho rằng: "Cây cầu này không phải do lỗi thiết kế mà là chưa hoàn chỉnh. Ta làm 1 cái lan can dài khoảng 50 m (sơn phản quang cao khoảng 1 m hoặc ngắn hơn), vị trí đầu lan can sơn phản quang kèm biển chỉ đường, hoàn thiện thêm vạch kẻ đường với biển báo chỉ dẫn là xong".

Đảm bảo an toàn cho người dân qua lại cầu

Nhiều BĐ cho rằng điều quan trọng là phải đảm bảo an toàn giao thông, không để người dân lo lắng, hoang mang. BĐ Tung Buivan đặt câu hỏi: "Tại sao không đưa ra phương án tối ưu trước khi thi công? Nhìn vào đã thấy có gì đó không ổn rồi, sao lại đợi khi đưa vào sử dụng rồi mới sửa, tiền ở đâu ra?".

BĐ Truong Hao sốt ruột góp ý: ""Việc đường dẫn vào cầu chưa được nối thẳng là do kinh phí eo hẹp. Nhưng đường dẫn vào cầu đã được quy hoạch rộng 7 m, sau này khi mở rộng thì đường sẽ thẳng vào cầu... Trong trường hợp khi cầu hoàn thành đưa vào sử dụng không đảm bảo an toàn cho người dân qua lại thì chúng tôi sẽ đề xuất với các sở ngành liên quan để có biện pháp xử lý"… Nghe mấy chữ "sẽ" khi đại diện cơ quan chức năng trả lời ở trên mà thấy chưa an tâm. Tại sao hiện tại không xử lý luôn mà phải chờ?".

"Cần xử lý ngay mọi việc mà người dân phản ánh trước khi đưa cây cầu vào sử dụng. Việc đảm bảo an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Mong là làm nhanh, để ngày khánh thành cây cầu mới, bà con thực sự vui vẻ, an tâm", BĐ Anh Tran ý kiến.

Cây cầu này đúng là "kỳ lạ" thật! MinhDoan Pham Không xử lý rốt ráo bây giờ, đợi đến khi lưu thông có trở ngại mới làm à? Hiền



