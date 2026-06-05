'Ổ gà' thành hố sâu, dân đi lại nguy hiểm

Người dân ở đường Bờ Sông (P.Tân Tạo) và Lê Trọng Tấn (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM) phản ánh về nguy hiểm từ dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát.

Theo phản ánh của người dân, đơn vị thi công đã để mặt đường bị sạt lở, đất đá ngổn ngang, tạo thành những hố sâu chạy dài ven bờ kênh. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn.

Anh Nguyễn Ngọc Cường, một cư dân khu vực P.Bình Hưng Hòa, lo lắng cho biết: "Họ đào nhiều chỗ dọc tuyến kênh, đóng cọc bê tông rồi bỏ lại mương nước nằm chình ình giữa mặt đường và mép bờ kênh mà không hề có rào chắn hay cảnh báo suốt nhiều tháng qua. Đất đá ngổn ngang, nhiều chỗ bị sụt lún rỗng bên dưới, đọng nước, tạo thành những cái bẫy ngay trước cửa nhà, rất nguy hiểm cho trẻ em và người đi đường, nhất là vào ban đêm khi đèn đường không đủ sáng".

Đơn vị thi công để lại mương nước trên đường Bờ Sông, P.Tân Tạo, nguy hiểm cho người qua lại ảnh: Như Thảo

Việc thi công kéo dài không chỉ gây nguy hiểm mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt. Ngoài ra, xe ben chở đất đá ra vào công trình thường xuyên làm rơi vãi, tăng thêm mối nguy hiểm và ô nhiễm môi trường.





Đường sình lầy tại P.Bình Hưng Hòa, gây khó khăn cho người qua lại ảnh: Như Thảo

Bà con khẩn thiết kiến nghị đơn vị thi công nhanh chóng có phương án rào chắn hoặc san lấp các mương nước, hố sâu; đồng thời hoàn trả lại mặt đường đã bị hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.