Đường hư hỏng nặng, cần sửa chữa

Mỗi lần đi qua đường Bến Nghé, P.Tân Thuận (trước đây thuộc P.Tân Thuận Đông, Q.7), TP.HCM, nhiều người rất khổ sở vì tình trạng mặt đường có nhiều chỗ bị hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Mặt đường bị bong tróc lớp nhựa và trũng xuống đọng nước, biến thành ao, "ổ gà, ổ trâu" xuất hiện ngày một nhiều, nhất là ở giữa lòng đường. Mặt đường ở đoạn này bị hư hỏng đã lâu, nhưng chưa thấy cơ quan chức năng dặm vá khắc phục. Nhiều người cố tránh các vũng nước để đi vào chỗ khô ráo thì dẫn tới va quệt, còn nếu chạy qua vũng nước thì rất có thể gặp vật cản là đá lởm chởm trên đường và hố sâu, có nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo người dân sinh sống trong khu vực, nguyên nhân khiến đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng như vậy là do ảnh hưởng từ lượng xe tải, container rất lớn ngày đêm chạy qua. Ban đêm, khu vực này đèn đường không đủ sáng, ảnh hưởng đến người điều khiển xe máy lưu thông.

Hẻm 51 Hòa Bình, P.Tân Phú có nhiều ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại ảnh: NGỌC QUỲNH

Tương tự, đường hẻm 51 Hòa Bình, P.Tân Phú (trước đây thuộc P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú), TP.HCM, cũng bị bong tróc và có nhiều ổ gà. Đáng nói, trong hẻm này là cổng số 3 Trường THCS Hoàng Diệu, học sinh và người dân thường xuyên đi lại rất vất vả, nhất là ban đêm.

Người dân rất mong cơ quan chức năng có kế hoạch tu sửa, nâng cấp 2 đoạn đường nói trên để đảm bảo an toàn cho người qua lại.