Đường ngập nước, ngổn ngang do thi công

Trương Thuận
01/06/2026 05:15 GMT+7

Nhiều bạn đọc lưu thông qua tuyến đường Đặng Thùy Trâm, P.Bình Lợi Trung (trước đây thuộc P.13, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, bày tỏ bức xúc trước tình trạng đơn vị thi công lắp đặt dự án hệ thống cống thoát nước và nâng cấp đường thực hiện không đồng bộ, gây khó khăn cho việc đi lại.

Tại khu vực công trình, đơn vthi công để đất đá, bệ bê tông và ống cống ngổn ngang, những hố ga trồi cao hơn mặt đường và nhiều chỗ đào xới, không được che chắn hay cảnh báo, tạo thành cái bẫy rất nguy hiểm.

Đất đá và ống cống ngổn ngang trên đường Đặng Thùy Trâm, P.Bình Lợi Trung, gây khó khăn cho việc đi lại

Ảnh: Trương Thuận

Ngoài ra, theo quan sát, mỗi khi xe ben chở đất đá ra vào công trình làm rơi vãi gạch đá trên đường. Nắng bụi mưa lầy khiến người qua lại rất khổ sở, nhất là khi xe chạy qua các vũng nước, bắn tung tóe nước, bùn lên người đi đường. Ban đêm, đèn đường không đủ sáng, dễ xảy ra tai nạn do có nhiều vật liệu của công trình trên đường.

Đề nghị đơn vị thi công đang thực hiện nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm, P.Bình Lợi Trung đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình để người dân sinh hoạt, đi lại thuận tiện.

Đường sá ngổn ngang do thi công quá lâu

