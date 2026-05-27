Đường sá ngổn ngang do thi công quá lâu

Mỗi lần đi qua đường Lâm Hoành, P.An Lạc (trước đây thuộc P.An Lạc, Q.Bình Tân), TP.HCM, chúng tôi lại ngán ngẩm trước tình trạng đơn vị thi công lắp đặt dự án hệ thống cống thoát nước và nâng cấp mở rộng đường thực hiện không đồng bộ, gây khó khăn cho việc đi lại.

Đường bị đào xới để lâu ngày, khiến các hộ dân trong khu vực than trời vì phương tiện ra vào rất khó khăn. Tại công trình, đất đá, bệ bê tông và ống cống ngổn ngang, nhiều chỗ đào cắt ngang trước mặt nhà dân không tái lập, đá lởm chởm khiến người chạy xe máy rất dễ trượt ngã.

Đơn vị thi công trên đường Lâm Hoành, P.An Lạc, để đất đá ngổn ngang và hố trước mặt nhà dân gây nguy hiểm (ảnh trái); khu vực hầm chui tại Trạm 2, trên xa lộ Hà Nội, P.Tăng Nhơn Phú, xe cộ vào nhà rất khó khăn Ảnh: Ngọc Quỳnh

Tương tự, trên xa lộ Hà Nội (P.Tăng Nhơn Phú; trước đây thuộc P.Tân Phú, TP.Thủ Đức), TP.HCM, đơn vị thi công đường hầm chui tại Trạm 2 để đất đá ngổn ngang, gây khó khăn cho việc đi lại. Quá trình thi công quá lâu và không trả lại hiện trạng mặt đường ban đầu, để lại đoạn mương dài nhưng không được che chắn hay cảnh báo, tạo thành những cái bẫy rất nguy hiểm, ảnh hưởng đời sống bà con.

Người dân rất mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt đường.



