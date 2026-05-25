Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường buôn bán

Trương Thuận
25/05/2026 07:49 GMT+7

Trên đường Trịnh Hoài Đức, P.Gia Định (trước đây thuộc P.1, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, nhiều người buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự, ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi bộ. Cơ quan chức năng đã treo biển lập lại trật tự lòng, lề đường Trịnh Hoài Đức, đoạn sát lăng Ông Bà Chiểu, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt 1 - 2 triệu đồng (theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP).

Buôn bán trên đường Trịnh Hoài Đức, P.Gia Định, cản trở giao thông

Tuy nhiên, những người buôn bán vẫn tụ tập phía mặt tiền và gần lối ra vào để bày biện đủ thứ, khiến người dân bức xúc về tình trạng nhếch nhác và mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, một số người chất đầy hàng hóa trên xe đẩy ba bánh và che dù to trên xe đứng một đoạn dài, chiếm luôn lòng đường để bán hàng rong, khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Nhiều người chạy xe máy bất thình lình dừng lại mua hàng, trong khi xe cộ lưu thông rất nhiều, khiến giao thông ùn ứ và người đi bộ không còn lối đi an toàn, mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng. Chưa kể, người buôn bán dùng loa, mạnh ai nấy rao, gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tương tự, trước cổng Trường THCS Lương Thế Vinh (số 301/34 Tô Ngọc Vân), đoạn gần chợ P.Thạnh Xuân (trước đây thuộc P.Thới An, Q.12), TP.HCM, cũng hết sức bát nháo bởi một số người tự ý lấn chiếm làm nơi buôn bán tràn lan. Những người kinh doanh chất đầy hàng hóa trên xe đẩy ba bánh, dựng dù đứng lấn chiếm phần vỉa hè, lòng đường một đoạn dài để bán hàng, họp chợ khiến người dân và các em học sinh di chuyển rất khó khăn. Giờ cao điểm, phụ huynh muốn đến gần cổng trường để đưa đón con em buộc phải đứng dưới lòng đường, rất nguy hiểm. Ngoài ra, rác thải đổ tràn lan ngay chân cầu Trùm Bích, trên đường Thạnh Xuân 25, gây nhếch nhác và cản trở giao thông.

Buôn bán tràn lan trên đường Tô Ngọc Vân

Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi lấn chiếm lòng, lề đường ở các khu vực này.


