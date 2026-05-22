Đã đặt biển báo và khai thông cống thoát nước

Khi thi công đoạn ngang chân cầu Chợ Cầu (nối đường Quang Trung từ Q.Gò Vấp sang Q.12 cũ, nay thuộc P.An Hội Tây, TP.HCM) đã bịt lối đi và cống thoát nước ở cuối đường cũng như không có biển báo đang thi công, người dân phải xây tường trước nhà để ngăn nước và đặt biển báo để các phương tiện giao thông biết hướng đi.

Đơn vị thi công đã đặt biển báo công trình điều chỉnh hướng giao thông và khai thông cống thoát nước Ảnh: Bùi Chiến

Ngay sau khi báo đăng, đơn vị thi công đã tiến hành đặt biển báo công trình đang xây dựng ở cả hai phía chân cầu để điều chỉnh hướng giao thông. Bên cạnh đó, đơn vị thi công cũng tập trung lực lượng, máy móc để khai thông cống thoát nước ở cuối đường, nhằm hạn chế nước ứ đọng gây ngập, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. "Chúng tôi cảm ơn Báo Thanh Niên đã phản ánh ý kiến của người dân, và rất vui khi đơn vị thi công đã ngay lập tức khắc phục những gì báo phản ánh. Nhờ vậy mà chúng tôi đỡ lo trong những ngày mưa vừa qua và trong thời gian tới", một hộ dân khu vực này chia sẻ.