Đã đặt biển báo và khai thông cống thoát nước

Bùi Chiến
22/05/2026 06:34 GMT+7

Trên Báo Thanh Niên ngày 8.5.2026 ở mục Bạn đọc viết có đăng bài Xây tường ngăn nước tràn vào nhà, phản ánh việc đơn vị cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Khi thi công đoạn ngang chân cầu Chợ Cầu (nối đường Quang Trung từ Q.Gò Vấp sang Q.12 cũ, nay thuộc P.An Hội Tây, TP.HCM) đã bịt lối đi và cống thoát nước ở cuối đường cũng như không có biển báo đang thi công, người dân phải xây tường trước nhà để ngăn nước và đặt biển báo để các phương tiện giao thông biết hướng đi.

Đơn vị thi công đã đặt biển báo công trình điều chỉnh hướng giao thông và khai thông cống thoát nước

Ảnh: Bùi Chiến

Ngay sau khi báo đăng, đơn vị thi công đã tiến hành đặt biển báo công trình đang xây dựng ở cả hai phía chân cầu để điều chỉnh hướng giao thông. Bên cạnh đó, đơn vị thi công cũng tập trung lực lượng, máy móc để khai thông cống thoát nước ở cuối đường, nhằm hạn chế nước ứ đọng gây ngập, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. "Chúng tôi cảm ơn Báo Thanh Niên đã phản ánh ý kiến của người dân, và rất vui khi đơn vị thi công đã ngay lập tức khắc phục những gì báo phản ánh. Nhờ vậy mà chúng tôi đỡ lo trong những ngày mưa vừa qua và trong thời gian tới", một hộ dân khu vực này chia sẻ.

Không cống thoát nước, cứ mưa là ngập

Người dân phản ánh đến Báo Thanh Niên, tại ngã 3 Huỳnh Tấn Phát - Dương Cát Lợi, TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè, TP.HCM, đặc biệt trước số nhà 1773 Huỳnh Tấn Phát, đường mới sửa nhưng cứ mưa, dù mưa nhỏ hay to là đường ngập, khiến người qua lại nơi đây rất sợ bị tai nạn, vì cứ đi phía trong là ngập, đi ra phía bên ngoài thì sợ xe bồn chở dầu thường xuyên qua lại (ảnh).

