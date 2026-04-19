Khổ vì bụi, tiếng ồn từ xe tải thi công sân bay

Đức Nhật
19/04/2026 06:13 GMT+7

Người dân hai xã Hòa Hội và Phù Cát, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Phù Cát, Bình Định) phản ánh tình trạng bụi và tiếng ồn do đoàn xe tải chở vật liệu thi công dự án mở rộng sân bay Phù Cát, ảnh hưởng trực tiếp đời sống sinh hoạt.

"TRA TẤN" NGƯỜI DÂN

Theo người dân thôn Hội Vân (xã Hòa Hội), đoàn xe tải vận chuyển đất phục vụ thi công sân bay Phù Cát hoạt động từ 4 - 23 giờ hằng ngày, xuất phát từ khu vực sân bay, chạy qua khu dân cư để đến mỏ đất rồi quay về theo hướng khác. Dù khi qua thôn, các xe không chở hàng, nhưng đất cát còn sót lại trên thùng vẫn bị gió cuốn bay mù mịt, bao phủ khu dân cư.

Đoàn xe tải chạy dày đặc gây bụi, tiếng ồn và nguy cơ mất an toàn giao thông

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mỗi ngày có hàng trăm xe tải phục vụ dự án lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (xã Phù Cát) và đường thôn Hội Vân. Người dân phải đóng kín cửa suốt ngày để tránh bụi. Bên cạnh đó, người dân còn bị ám ảnh bởi tiếng ồn. Anh Huỳnh Huy Hoàng (thôn Hội Vân) cho biết ngoài tiếng động cơ gầm rú, nhiều tài xế còn sử dụng còi hơi khi qua khu dân cư. "Nhiều hôm đang ngủ cũng phải bật dậy vì tiếng còi", anh Hoàng nói.

Tại đường Trần Hưng Đạo (xã Phù Cát), ông Đặng Vũ Khánh (67 tuổi) cho hay bụi từ xe chở vật liệu bám đầy nhà cửa, vật dụng. Nguy cơ mất an toàn giao thông do xe tải chạy dày đặc cũng khiến người dân lo lắng. "Đây là dự án trọng điểm quốc gia nên người dân cũng chia sẻ, nhưng mong việc thi công được kiểm soát tốt hơn để giảm ảnh hưởng, chứ tình trạng này kéo dài thì rất mệt mỏi", ông Khánh nói.

CHÍNH QUYỀN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ NÓI GÌ ?

Ông Bùi Quốc Nghị, Chủ tịch UBND xã Phù Cát, cho rằng xe vật liệu lưu thông qua địa bàn không gây ảnh hưởng đáng kể đến người dân. Theo ông, các xe chạy rỗng nên nếu có tác động thì chủ yếu xảy ra ở khu vực khác, còn địa bàn xã không có vấn đề gì.

Trong khi đó, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, xác nhận tình trạng xe chở vật liệu đã ảnh hưởng đến đời sống người dân. Địa phương đã yêu cầu các đơn vị vận tải rửa sạch thùng xe, đồng thời tưới nước trên các tuyến đường để hạn chế bụi. Chính quyền xã cũng phối hợp với Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (gọi tắt Ban quản lý, chủ đầu tư dự án) yêu cầu nhà thầu tăng cường vệ sinh môi trường, giảm thiểu tác động đến khu dân cư.

"Đây là đoàn xe phục vụ công trình trọng điểm quốc gia, được cấp phép và chạy đúng quy định. Chúng tôi cũng vận động người dân chủ động che chắn nhà cửa và mong bà con chia sẻ, vì dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành, dự kiến khánh thành ngày 30.6 tới", ông Tiến nói.

Ngày 16.4, ông Võ Văn Chín, Trưởng phòng dự án 1, Ban quản lý, xác nhận tình trạng bụi do ảnh hưởng của quá trình vận chuyển. "Mùa nắng, tốc độ khô của bụi đất nhanh lắm, cho nên cứ tưới đằng trước là phải lo quay lại đằng sau để giảm bụi. Sắp tới, chúng tôi sẽ tăng cường thêm xe tưới nước, đồng thời yêu cầu các xe chở đất che chắn kỹ, không để rơi vãi ra đường", ông Chín nói.

Liên quan quyền lợi người dân, ông Chín khẳng định Ban quản lý đã chi trả hỗ trợ thỏa đáng. Ngoài chi 2,4 tỉ đồng hỗ trợ 800 hộ dân ban đầu, các đơn vị vận chuyển đã bổ sung thêm 150 triệu đồng cho hơn 50 hộ phát sinh theo danh sách địa phương.

Ngày 12.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự, an toàn giao thông với các doanh nghiệp vận tải và tài xế tham gia dự án mở rộng sân bay Phù Cát. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều bất cập như phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá tải, che phủ không đảm bảo, làm rơi vãi vật liệu trên các tuyến qua xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp. Trong 3 tháng, hàng chục trường hợp vi phạm đã bị xử phạt với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

