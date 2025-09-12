Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Từ đơn thư bạn đọc: Dự án tỉnh lộ hơn 300 tỉ đồng làm mãi không xong

Phạm Đức
Phạm Đức
12/09/2025 09:42 GMT+7

Sau hơn 3 năm triển khai thi công và nhiều lần được gia hạn nhưng dự án tỉnh lộ 553 qua xã Hương Đô (tỉnh Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng vẫn chưa hẹn ngày về đích.

VƯỚNG NHÀ DÂN, THI CÔNG Ì ẠCH

Năm 2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng dự án cải tạo, mở rộng tỉnh lộ 553 dài gần 9 km, đoạn từ xã Lộc Yên đến xã Hương Trà (thuộc H.Hương Khê, nay là xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh). Mục tiêu của dự án phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân vùng phía tây nam H.Hương Khê cũ và công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là 266 tỉ đồng, sau đó được UBND tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh, nâng lên hơn 300 tỉ đồng.

Từ đơn thư bạn đọc: Dự án tỉnh lộ hơn 300 tỉ đồng làm mãi không xong- Ảnh 1.

Dự án tỉnh lộ 553 thi công suốt 3 năm vẫn chưa thể hoàn thành

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và đô thị tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) được tách thành tiểu dự án và giao UBND H.Hương Khê (cũ) làm chủ đầu tư.

Để thực hiện dự án, có hơn 700 hộ dân ở xã Hương Đô (mới) bị thu hồi đất để GPMB. Đến tháng 8.2022, dự án bắt đầu triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Tuy nhiên, do hàng chục hộ dân chưa đồng thuận mức giá đền bù để bàn giao đất nên dự án bị chậm tiến độ kéo dài. Để giúp chủ đầu tư hoàn thành dự án, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã 2 lần phê duyệt gia hạn thêm thời gian thi công, lùi mốc hoàn thành đến cuối năm 2025.

Ông Trần Ngọc Độ (ngụ tại xã Hương Đô) cho biết gia đình ông phải dời hàng rào dài 60 m vào sâu bên trong để nhường đất mở tỉnh lộ 553, song do chủ đầu tư áp giá đền bù không hợp lý nên ông chưa đồng ý. "Một hộ dân ở trên địa bàn cũng phải dời hàng rào dài 30 m vào sâu bên trong để mở đường thì được áp giá đền bù gần 200 triệu đồng. Còn gia đình tôi có hàng rào kiên cố, chiều dài gấp đôi nhưng chỉ được đền bù 200 triệu đồng. Vì thấy bất hợp lý nên tôi không đồng tình. Bây giờ giá vật liệu lên, từng đó tiền đền bù thì khó xây được hàng rào kiên cố như cũ", ông Độ phân bua.

Nhiều hộ dân khác ở xã Hương Đô cũng chưa đồng ý nhận tiền đền bù đều cho rằng chủ đầu tư dự án áp giá đền bù chỉ với mức 1 triệu đồng/m2 đất ở và 130.000 đồng/m2 đất trồng cây lâu năm là quá thấp. Đây cũng là nguyên nhân khiến họ không đồng ý bàn giao đất để thi công dự án.

Từ đơn thư bạn đọc: Dự án tỉnh lộ hơn 300 tỉ đồng làm mãi không xong- Ảnh 2.

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Từ đơn thư bạn đọc: Dự án tỉnh lộ hơn 300 tỉ đồng làm mãi không xong- Ảnh 3.

Tỉnh lộ 553 thi công dở dang khiến người dân đi lại khó khăn

ẢNH: PHẠM ĐỨC

SẼ CƯỠNG CHẾ ĐỂ LẤY MẶT BẰNG THI CÔNG

Theo một lãnh đạo UBND xã Lộc Yên (cũ), thời điểm dự án triển khai, xã này có 600 hộ dân nằm trong diện bị thu hồi đất để mở rộng tuyến đường. Tuy nhiên khi áp giá bồi thường, hàng chục hộ không chịu nhận tiền đền bù vì cho rằng mức đền bù quá thấp.

Bên cạnh đó, kinh phí GPMB của dự án ban đầu chỉ gần 30 tỉ đồng, nhưng khi áp theo bộ đơn giá mới của UBND tỉnh thì tăng lên gần 80 tỉ đồng. Sau khi chủ đầu tư xin điều chỉnh, tỉnh cũng đã đồng ý nâng số tiền lên để đủ bồi thường cho người dân.

Ông Lê Hữu Đồng, Chủ tịch UBND xã Hương Đô, cho hay hiện nay còn 6 hộ dân chưa bàn giao đất để triển khai dự án, trong số này mới chỉ có 1 hộ thỏa thuận và đồng ý số tiền được bồi thường.

"Sau khi bỏ cấp huyện, xã chúng tôi được giao là chủ đầu tư bồi thường GPMB của dự án. Dự án này do kéo dài quá lâu, mức giá bồi thường theo đơn giá của tỉnh cũng đã thay đổi, trong khi người dân lại đòi bồi thường theo giá đất của thị trường nên rất khó. Xã cũng vừa thành lập hội đồng bồi thường, sẽ vận động người dân để giao đất. Trong trường hợp hộ nào không đồng tình thì sẽ phải cưỡng chế", ông Đồng nói. 

