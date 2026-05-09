Đổ rác tràn lan dưới biển cấm

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
09/05/2026 07:17 GMT+7

Mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển cấm đổ rác, nhưng trên đường Trường Chinh, đoạn bên hông chân cầu Tham Lương, P.Tây Thạnh (trước đây thuộc P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú), TP.HCM, tồn tại một bãi rác rất nhếch nhác, gây ô nhiễm môi trường. Người dân sống gần khu vực này cho biết cơ quan chức năng đã rào chắn lưới lên cao, thế nhưng vào các buổi tối lợi dụng lúc vắng vẻ, nhiều người lén mang rác thải từ nơi khác đến đổ trộm. Rác không được dọn dẹp để lâu ngày bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, làm mất mỹ quan đô thị.

Đổ rác tràn lan dưới biển cấm- Ảnh 1.

Rác đổ tràn lan đoạn bên hông chân cầu Tham Lương, đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh, gây nhếch nhác

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đổ rác tràn lan dưới biển cấm- Ảnh 2.

Rác tràn lan trên đường số 10, xã Xuân Thới Sơn làm mất mỹ quan đô thị

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường số 10, xã Xuân Thới Sơn (trước đây thuộc xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn), TP.HCM, ngay dưới biển cấm đổ rác có nhiều đống rác lâu ngày tràn xuống lòng đường, gây ô nhiễm môi trường. Số rác này do nhiều người buôn bán chở đến đổ trộm, lâu ngày bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, cũng như người dân sống ở khu vực này.

Đề nghị cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người đổ rác bừa bãi và dọn dẹp những bãi rác này để đường phố sạch đẹp. 

Bạn đọc viết: Bờ kênh thành bãi rác

Thời gian qua, dọc tuyến kênh Tham Lương, nằm giữa hai bên vệ đường CN1 và đường dẫn vào khu chung cư Gia Phú (thuộc Q.Tân Phú và Q.Bình Tân, TP.HCM) có những đống xà bần, đất đá.

