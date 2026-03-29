Ô nhiễm kênh 19 Tháng 5 ở TP.HCM: Rác thải bủa vây, nước đen bốc mùi thối

Tình trạng kênh 19 Tháng 5 ô nhiễm đoạn qua phường Tân Sơn Nhì và phường Tây Thạnh (TP.HCM) đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương.

Theo ghi nhận, mặt kênh hiện bị bao phủ bởi lớp rác thải dày đặc, chủ yếu là túi ni lông, hộp xốp, vỏ hộp sữa và các loại rác thải sinh hoạt quanh khu vực.

"Ám ảnh" mùi hôi giữa mùa nắng nóng

Chị H., một người bán hàng ăn sát bờ kênh, bức xúc cho biết vào những ngày nắng nóng, mùi hôi từ dòng nước đen kịt bốc lên nồng nặc khiến việc buôn bán và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

"Ngày mưa thì nước dâng cao đẩy rác đi còn đỡ hôi, chứ nắng lên là mùi hôi rình, ngồi bán hủ tiếu ở đây nhiều khi chịu không nổi. Rác chủ yếu từ thượng nguồn trôi về rồi kẹt lại, cộng thêm rác do một số người bán hàng rong vào buổi tối thiếu ý thức xả trực tiếp xuống", chị H. chia sẻ.

Mặt kênh 19 Tháng 5 đầy rác thải ẢNH: TRẦN KHA

Cùng chung nỗi niềm khổ sở vì ô nhiễm, anh Trương Trần Định Kim Hoàng (người dân thuê trọ tại khu vực phường Tân Sơn Nhì) cho biết: "Nước ở đây lúc nào cũng đen ngòm, không bao giờ thấy trong. Vào buổi chiều tầm 2 - 3 giờ, khi nắng gắt bốc hơi, mùi rác và nước thải xộc thẳng vào nhà rất khó chịu".

Theo quan sát, dọc tuyến kênh có các rào chắn rác, tuy nhiên do lượng rác quá lớn hoặc rào chắn bị hư hỏng sau những trận mưa, rác vẫn ứ đọng thành từng mảng to, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Bao lâu mới được nạo vét, xử lý?

Một số người dân sống lâu năm tại phường Tây Thạnh phản ánh, mặc dù có đơn vị quản lý tuyến đường thỉnh thoảng xuống cắt tỉa cành nhánh cây dại mọc dọc bờ kênh, nhưng việc vớt rác dưới lòng kênh lại diễn ra khá thưa thớt.

Nước kênh đen ngòm, nhất là những ngày nắng nóng nước cạn, mùi hôi càng nặng, xộc thẳng vào nhà dân ẢNH: TRẦN KHA

Có người cho biết phải 3- 4 tháng, thậm chí cả năm mới thấy có đợt thu gom rác dưới nước một lần.

Ông B., một cư dân tại khu vực, nhận định: "Nước ở đây đôi khi đổi màu lạ, có lúc trắng đục như nước xả công nghiệp từ phía kênh Tham Lương đổ về. Rác thải ở đây đa phần là ly nhựa, hộp xốp đựng thức ăn của khách mua hàng rong rồi tiện tay vứt xuống".

Nối dài với tuyến kênh 19 Tháng 5 là tuyến kênh 26 Tháng 3 (qua phường Bình Hưng Hòa) cũng chung tình trạng này.

Tình trạng kênh 19 Tháng 5 bị "bức tử" bởi rác và nước thải không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng trong khu dân cư đông đúc.

Kênh 19 Tháng 5 bị "bức tử" bởi rác và nước thải ẢNH: TRẦN KHA

Khung sắt chắn rác đặt dưới lòng kênh để thu gom rác. Tuy nhiên, một số vị trí bị hư, rác trôi và đổ dồn về các vị trí thấp gây tắc nghẽn dòng chảy, hôi thối ẢNH: TRẦN KHA

Rác thải tràn lan dưới lòng kênh ẢNH: TRẦN KHA

Phóng viên Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để cập nhật thông tin phản hồi chính thức về phương án xử lý, nạo vét cũng như biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm tại tuyến kênh này.