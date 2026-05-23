Điểm tập kết rác gần trường học

Ngọc Quỳnh
23/05/2026 08:35 GMT+7


Nhiều phụ huynh phản ánh các xe đẩy thu gom rác thường xuyên tập kết gần Bảo tảng Chứng tích chiến tranh, đối diện cổng số 2 Trường THCS Lê Quý Đôn - số 9B Võ Văn Tần, P.Xuân Hòa (trước đây thuộc P.6, Q.3), TP.HCM, để chờ xe lớn đến đổ, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Theo quan sát của chúng tôi, hằng ngày các xe rác dân lập đậu lộn xộn để nghiêng ngả rác tràn lan trên vỉa hè, lòng đường. Ngoài ra, rác đủ loại thu gom từ nhiều nơi chất trên những chiếc xe đẩy thô sơ được tập kết tại khu vực này. Do không được che chắn kín, nước rỉ chảy ra bám xuống mặt đường, theo gió thổi bay vào trong nhà bốc mùi hôi thối nồng nặc. Khi chưa có xe ép thu gom, các xe rác này dừng hàng dài để đợi, chiếm trọn một phần đường, gây mất an toàn giao thông. Tình trạng mùi hôi từ rác, nước thải ảnh hưởng đến học sinh, khách du lịch, người nước ngoài tham quan qua lại khu vực này, gây ảnh hưởng hình ảnh đô thị.

Xe đẩy thu gom rác thường xuyên tập kết trước cổng số 2 Trường THCS Lê Quý Đôn, đường Võ Văn Tần, P.Xuân Hòa, gây ô nhiễm

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Rác đổ tràn lan trên đường Lâm Hoành, P.An Lạc, rất nhếch nhác

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Lâm Hoành, đoạn gần chung cư Lý Chiêu Hoàng, P.An Lạc (trước đây thuộc P.An Lạc, Q.Bình Tân), TP.HCM, có bãi rác thải tự phát do những người thiếu ý thức mang đến đổ trái phép. Phần lớn là rác sinh hoạt, không được dọn dẹp để lâu ngày bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng người tham gia giao thông, cũng như người dân sống ở khu vực này.

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có phương án xử lý để bảo vệ mỹ quan đô thị và môi trường trong lành tại các khu vực này.

