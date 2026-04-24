Xử lý dứt điểm tình trạng ùn ứ rác sinh hoạt tại Trạm trung chuyển Bình Chánh

Liên quan đến tình trạng ùn ứ rác sinh hoạt tại Trạm trung chuyển Bình Chánh, xã Bình Chánh mà Báo Thanh Niên đã thông tin, Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có phản hồi chính thức về các giải pháp khắc phục và chấn chỉnh công tác vận hành tại đây.

Khắc phục hoàn toàn lượng rác tồn đọng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trạm trung chuyển (TTC) Bình Chánh do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích (DVCI) huyện Bình Chánh (viết tắt là Công ty DVCI Bình Chánh) vận hành, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 160 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Trước đó, đơn vị giám sát là Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố (MBS) đã liên tục có các văn bản đôn đốc Công ty DVCI Bình Chánh khắc phục tình trạng ùn ứ vào cuối tháng 3.2026.

Rác bên trong trạm ép được người dân chụp lại trước đó ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ Báo Thanh Niên về việc người thu gom rác phải ngủ vỉa hè chờ đợi, ngày 15.4, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 10304/SNNMT-CTR yêu cầu đơn vị vận hành khẩn cấp bổ sung phương tiện vận chuyển và xe dự phòng. Đồng thời, yêu cầu điều tiết linh hoạt xe ra vào trạm, không để tái diễn cảnh đậu chờ ùn ứ kéo dài.

Đến ngày 21.4, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trực tiếp làm việc với Công ty DVCI Bình Chánh và chính quyền xã Bình Chánh. Theo báo cáo từ đơn vị vận hành, tính đến ngày 20.4.2026, khối lượng rác tồn tại TTC Bình Chánh đã được giải tỏa hoàn toàn. Kết quả ghi nhận thực tế cho thấy không còn tình trạng người thu gom rác phải xếp hàng chờ đợi trên đường.

Không để tái diễn ô nhiễm

Bên cạnh việc giải quyết lượng rác tồn, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu Công ty DVCI Bình Chánh phải kiểm soát chặt chẽ nguồn rác tiếp nhận, triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn nước rỉ rác và mùi hôi phát tán ra khu vực xung quanh. Các hạng mục công trình, thiết bị xuống cấp tại trạm cũng được yêu cầu rà soát để nâng cấp, sửa chữa kịp thời.

Trước đó, công nhân ngồi chờ trước trạm ép rác để tới lượt xe vào đổ rác ẢNH: TRẦN KHA

Tại buổi làm việc, Công ty DVCI Bình Chánh đã đưa ra cam kết tăng cường năng lực quản lý, điều tiết phương tiện vận chuyển nhịp nhàng để đảm bảo không để tái diễn tình trạng ùn ứ rác sinh hoạt tại Trạm trung chuyển Bình Chánh như thời gian qua.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị giám sát chặt chẽ quy trình vận hành tại trạm này, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị cho khu vực xã Bình Chánh, TP.HCM.