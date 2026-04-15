Trạm ép rác Bình Chánh ùn ứ, người thu gom phải ngủ vỉa hè chờ... đổ rác

Theo phản ánh của người dân, nhiều ngày qua, việc vận hành tại Trạm ép rác Bình Chánh, gần cầu Ông Thoàn (đường Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, TP.HCM) rơi vào tình trạng đình trệ, khiến rác tồn đọng, đẩy những người thu gom rác dân sinh vào cảnh chầu chực thâu đêm suốt sáng.

"Ăn chực nằm chờ"

Theo đó, tình trạng chậm giải tỏa rác tại Trạm ép rác Bình Chánh bắt đầu tái diễn nghiêm trọng từ đầu tháng 4 đến nay. Ghi nhận của chúng tôi, dọc tuyến đường Hoàng Phan Thái, hàng dài xe rác dân sinh loại nhỏ phải dừng đậu rải rác ở các con hẻm, khu vực vắng vẻ để tránh bị xử phạt đậu xe lấn chiếm lòng lề đường, trong khi chờ đợi được vào đổ rác.

Công nhân ngồi chờ trước trạm ép rác để tới lượt xe vào đổ rác ẢNH: TRẦN KHA

Chị L., một chủ xe rác dân sinh tại địa phương, bức xúc cho biết tình trạng "vui thì nhận, buồn thì thôi" của trạm đã kéo dài từ lâu, nhưng gần nửa tháng nay thì trở nên tồi tệ.

"Có hôm nhân viên của tôi đi làm từ 7 giờ sáng, 10 giờ đã gom xong rác về tới nơi nhưng phải đợi đến tận 8 - 9 giờ tối, thậm chí có khi đợi qua đêm vẫn không đổ được. Anh em phải giăng võng ngủ vỉa hè, muỗi mòng vây kín, người ngợm hôi thối, cực kỳ vất vả", chị L. chia sẻ.

Cũng theo người dân, quy trình tiếp nhận rác tại đây có nhiều bất cập khi thay đổi khung giờ từ ban ngày sang ban đêm (từ 16 giờ đến 23 giờ). Tuy nhiên, do hạ tầng trạm xuống cấp, máng sàn hư hỏng không được sửa chữa, rác phải đổ xuống nền để máy xúc gom lại. Khi trạm quá tải, những người thu gom phải "giành tài", chực chờ từng khe trống để đổ rác.

Bị dân mắng, người thu gom nản lòng

Việc trạm ép tiếp nhận chậm gây ra hiệu ứng dây chuyền. Do xe đầy không có chỗ đổ, những người thu gom không thể tiếp tục đi lấy rác tại các hộ dân theo lịch trình.

Theo người dân, do rác tồn đọng tại trạm ép, các xe chở rác dân sinh đậu bên ngoài hàng giờ để chờ tới lượt đổ ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Anh N., một người thu gom rác lâu năm, than thở: "Dân người ta không cần biết trạm bị gì, rác để mấy ngày không lấy là họ nói mình làm biếng. Đi thu tiền rác mà như đi xin, bị la mắng dữ lắm. Nhiều anh em chịu không nổi cái cảnh chầu chực 15 - 16 tiếng đồng hồ ngoài đường mà không xong việc nên đã tính chuyện bỏ nghề".

Cũng theo phản ánh của người dân, nguyên nhân được phía công ty thu gom rác đưa ra thường là do xe hư, thiếu đầu kéo hoặc phía bãi rác Đa Phước đóng cửa. Tuy nhiên, tình trạng này cứ ổn định được vài ngày rồi lại đâu vào đấy, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và vệ sinh môi trường.

Sau thời gian có mặt tại đây ghi nhận, chiều 13.4, chúng tôi thấy các xe lấy rác dân sinh dừng đậu bên ngoài các hẻm nhỏ nhiều giờ trước đó bắt đầu vào trạm ép rác đổ rác.

Rác bên trong trạm ép ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo địa phương cho biết đã nắm được thông tin phản ánh về tình trạng ùn ứ tại trạm ép rác trên đường Hoàng Phan Thái. Hiện trạm này do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh quản lý, vận hành. Địa phương sẽ phối hợp và làm việc với phía công ty để kiểm tra, chấn chỉnh nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng rác, đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực.