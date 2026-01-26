Những bãi rác bên đường

Mỗi lần đi qua đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn gần chân cầu Kênh Tẻ, P.Tân Hưng (trước đây thuộc P.Tân Hưng, Q.7), TP.HCM, nhiều người vô cùng ngao ngán bởi bãi rác tự phát đổ tràn lan bên đường (ảnh 1). Phần lớn là rác thải sinh hoạt do những người thiếu ý thức chở từ nơi khác đến đổ đầy một đoạn vỉa hè. Do không được dọn dẹp, rác để lâu ngày bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tương tự, trên đường Nguyễn Văn Quỳ, P.Tân Thuận (trước đây thuộc P.Tân Thuận Đông, Q.7), TP.HCM, cũng có bãi rác thải tự phát tồn tại thời gian dài (ảnh 2). Rác không được dọn dẹp để lâu ngày, ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh. Nếu các cơ quan chức năng không thu gom, xử lý số rác thải ở đây kịp thời, tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người xả rác trái phép và tổ chức dọn dẹp những khu vực trên để giữ vệ sinh chung cũng như mỹ quan đường phố.