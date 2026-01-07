Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kênh rạch tắc nghẽn vì rác và cỏ dại

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
07/01/2026 07:36 GMT+7

Thời gian gần đây, trên tuyến kênh đường Bờ Bắc Sông Chùa, là một đoạn của Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, P.Tân Tạo (trước đây thuộc P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), TP.HCM, lục bình, cây cỏ dại phát triển dày đặc cộng thêm rác thải nổi lềnh bềnh bao phủ.

Kênh rạch tắc nghẽn vì rác và cỏ dại - Ảnh 1.

Rác phủ kín lòng kênh

Ảnh: NGỌC QUỲNH

Kênh rạch tắc nghẽn vì rác và cỏ dại - Ảnh 2.

Cây cỏ, lục bình bao trùm lòng kênh Bờ Bắc Sông Chùa, P.Tân Tạo làm tắc dòng chảy

Ảnh: NGỌC QUỲNH

Do lâu ngày không được cơ quan chức năng vớt, phát quang nên lục bình, cỏ dại mọc um tùm giăng kín lòng kênh, rạch. Ngoài ra, con kênh còn tiếp nhận lượng lớn nước thải từ hệ thống cống xả, xà bần, rác… do những người thiếu ý thức mang đổ bừa bãi, khi trời mưa nước chảy trôi xuống sau đó bồi lắng lại, khiến nguồn nước bị tắc dòng chảy lâu ngày đã chuyển màu đen ngòm và ngày càng ô nhiễm. Đặc biệt, những người dân sinh sống dọc tuyến kênh rạch này phải gồng mình sống chung với muỗi và các loại côn trùng khác nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao. Người dân tại khu vực cho biết: "Từ lâu lắm rồi chúng tôi phải chịu đựng mùi hôi thối từ cây chết và rác bốc lên từ dòng kênh. Khổ nhất là khi trời nắng, hoặc khi nước ròng là đen đặc lại, một luồng gió bay qua kéo theo mùi hôi thối nồng nặc, chúng tôi vô cùng khổ sở".

Đề nghị cơ quan chức năng cho vớt lục bình, cây cỏ và dọn dẹp rác, khơi thông dòng chảy để "hồi sinh" môi trường trong lành, tránh lây lan dịch bệnh cho người dân trên địa bàn.

