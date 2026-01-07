Kênh rạch tắc nghẽn vì rác và cỏ dại

Rác phủ kín lòng kênh Ảnh: NGỌC QUỲNH

Cây cỏ, lục bình bao trùm lòng kênh Bờ Bắc Sông Chùa, P.Tân Tạo làm tắc dòng chảy Ảnh: NGỌC QUỲNH

Do lâu ngày không được cơ quan chức năng vớt, phát quang nên lục bình, cỏ dại mọc um tùm giăng kín lòng kênh, rạch. Ngoài ra, con kênh còn tiếp nhận lượng lớn nước thải từ hệ thống cống xả, xà bần, rác… do những người thiếu ý thức mang đổ bừa bãi, khi trời mưa nước chảy trôi xuống sau đó bồi lắng lại, khiến nguồn nước bị tắc dòng chảy lâu ngày đã chuyển màu đen ngòm và ngày càng ô nhiễm. Đặc biệt, những người dân sinh sống dọc tuyến kênh rạch này phải gồng mình sống chung với muỗi và các loại côn trùng khác nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao. Người dân tại khu vực cho biết: "Từ lâu lắm rồi chúng tôi phải chịu đựng mùi hôi thối từ cây chết và rác bốc lên từ dòng kênh. Khổ nhất là khi trời nắng, hoặc khi nước ròng là đen đặc lại, một luồng gió bay qua kéo theo mùi hôi thối nồng nặc, chúng tôi vô cùng khổ sở".

Đề nghị cơ quan chức năng cho vớt lục bình, cây cỏ và dọn dẹp rác, khơi thông dòng chảy để "hồi sinh" môi trường trong lành, tránh lây lan dịch bệnh cho người dân trên địa bàn.