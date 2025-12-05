Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Dịch bệnh gia súc cuối năm diễn biến thế nào?

Đinh Đang
Đinh Đang
05/12/2025 11:02 GMT+7

Bên cạnh thiệt hại do mưa bão, lũ dâng, ngành chăn nuôi vẫn đang đối mặt với dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm và dự báo diễn biến dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát trong thời điểm cuối năm.

Dịch bệnh gia súc cuối năm diễn biến thế nào? - Ảnh 1.

Dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát trong thời điểm cuối năm

ẢNH: C.T.V

Thông tin cập nhật từ một số địa phương cho thấy tình hình dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu được khống chế hoàn toàn. Tại Quảng Ngãi, các loại dịch bệnh động vật đã được kiểm soát, khống chế, không lây lan ra diện rộng. Riêng dịch tả heo châu Phi vẫn còn diễn ra nhỏ lẻ tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh; cúm gia cầm đang xảy ra tại 4 xã, phường gồm: Ba Gia, Tư Nghĩa, Trà Câu, Đông Sơn.

Tại Nghệ An, về cơ bản các loại dịch bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, viêm da nổi cục, cúm gia cầm, bệnh dại… trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, không còn ổ dịch phát sinh. Tuy nhiên, đối với dịch tả heo châu Phi, tình hình vẫn diễn biến khá phức tạp. Mặc dù một số địa phương đã khống chế hoàn toàn, công bố hết dịch, nhưng tại một số nơi khác, dịch bệnh vẫn còn kéo dài, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái phát.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT), tính đến cuối tháng 11 tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm như sau: Cả nước hiện có 8 ổ dịch bệnh cúm gia cầm tại 5 tỉnh thành gồm Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Đồng Tháp và Cà Mau chưa qua 21 ngày. Lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước xảy ra 48 ổ dịch cúm gia cầm tại 15 tỉnh thành; số gia cầm tiêu hủy là 104.044 con. 

Đối với bệnh dịch tả heo châu Phi, cả nước có 402 ổ dịch thuộc 31 tỉnh thành có bệnh chưa qua 21 ngày. Lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước xảy ra 2.495 ổ dịch thuộc 34 tỉnh thành với tổng số lợn tiêu hủy là 1,23 triệu con. 

Đối với bệnh lở mồm long móng, cả nước 4 ổ dịch bệnh tại 2 tỉnh Tuyên Quang và Sơn La chưa qua 21 ngày. Lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước xảy ra 17 ổ dịch lở mồm long móng thuộc 9 tỉnh, số gia súc mắc bệnh là 3.456 con, số gia súc chết và tiêu hủy là 42 con. 

Đối với dịch bệnh heo tai xanh, cả nước không có ổ dịch bệnh tai xanh. Lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước chỉ xảy ra 1 ổ dịch. Đối với bệnh dại động vật, cả nước có 17 ổ dịch bệnh dại tại 7 tỉnh gồm Lào Cai, Nghệ An, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long chưa qua 21 ngày. Lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước xảy ra 271 ổ dịch bệnh dại tại 24 tỉnh thành; số động vật tiêu hủy bắt buộc là 335 con.

Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra diện rộng, bảo đảm nguồn cung thực phẩm thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ NN-MT yêu cầu người đứng đầu tại các địa phương đang có dịch trực tiếp chỉ đạo, huy động và bố trí ngay các nguồn kinh phí, nhân lực để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh các ổ dịch mới, không để lây lan, dây dưa kéo dài; triển khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi.

