Đổ rác ở những nơi có biển cấm

Mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển "cấm đổ rác, đốt rác", thế nhưng trước nhà số 18B/7-8 Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng (trước đây thuộc xã Bình Hưng, H.Bình Chánh), TP.HCM, có bãi rác thải đổ tràn lan, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

Người dân sống gần khu vực này cho biết vào các buổi tối, lợi dụng lúc vắng người và lô đất trống, một số người mang rác đủ loại từ nơi khác đến đổ. Thấy rác tích tụ quá nhiều trên đường, người dân phải tự xử lý bằng cách đốt khiến cháy cả cây xanh trồng trên vỉa hè, ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Rác trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng ẢNH: NGỌC QUỲNH

Rác trên vỉa hè đường gần giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, gần giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng, đoạn cặp bên đường ray xe lửa, P.Hiệp Bình (trước đây thuộc P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), TP.HCM, cũng có bãi rác thải tự phát tồn tại thời gian dài do những người thiếu ý thức mang từ nơi khác đến đổ tràn lan một đoạn vỉa hè, chắn hết lối đi, gây ô nhiễm môi trường.

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người đổ rác bừa bãi và tổ chức dọn dẹp để các khu vực trên trở lại sạch đẹp, an toàn.