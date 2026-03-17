Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Bạn đọc viết

Đổ rác ở những nơi có biển cấm

Ngọc Quỳnh
17/03/2026 07:59 GMT+7

Mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển "cấm đổ rác, đốt rác", thế nhưng trước nhà số 18B/7-8 Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng (trước đây thuộc xã Bình Hưng, H.Bình Chánh), TP.HCM, có bãi rác thải đổ tràn lan, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

Người dân sống gần khu vực này cho biết vào các buổi tối, lợi dụng lúc vắng người và lô đất trống, một số người mang rác đủ loại từ nơi khác đến đổ. Thấy rác tích tụ quá nhiều trên đường, người dân phải tự xử lý bằng cách đốt khiến cháy cả cây xanh trồng trên vỉa hè, ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Rác trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng

Rác trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Rác trên vỉa hè đường gần giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình

Rác trên vỉa hè đường gần giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, gần giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng, đoạn cặp bên đường ray xe lửa, P.Hiệp Bình (trước đây thuộc P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), TP.HCM, cũng có bãi rác thải tự phát tồn tại thời gian dài do những người thiếu ý thức mang từ nơi khác đến đổ tràn lan một đoạn vỉa hè, chắn hết lối đi, gây ô nhiễm môi trường.

Người dân mong cơ quan chức năng giám sát, xử phạt nghiêm những người đổ rác bừa bãi và tổ chức dọn dẹp để các khu vực trên trở lại sạch đẹp, an toàn.

Bạn đọc viết: Bờ kênh thành bãi rác

Thời gian qua, dọc tuyến kênh Tham Lương, nằm giữa hai bên vệ đường CN1 và đường dẫn vào khu chung cư Gia Phú (thuộc Q.Tân Phú và Q.Bình Tân, TP.HCM) có những đống xà bần, đất đá.

Khám phá thêm chủ đề

Rác Bãi rác cấm đổ rác ô nhiễm môi trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận