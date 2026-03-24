Điểm tập kết rác gây ô nhiễm

Như Thảo
24/03/2026 07:07 GMT+7


Nhiều phụ huynh phản ánh các xe đẩy thu gom rác thường xuyên tập kết gần cổng Trường tiểu học Bình Hòa - số 4/2 Phan Chu Trinh, P.Bình Thạnh (trước đây thuộc P.12, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, để chờ xe lớn chở đi, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Hằng ngày lượng rác tập kết ở đây rất nhiều, vì không được che chắn kín nên nước rỉ rác chảy ra đầy mặt đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Điểm tập kết rác gây ô nhiễm- Ảnh 1.

Xe đẩy thu gom rác tập kết trước cổng Trường tiểu học Bình Hòa

ẢNH: NHƯ THẢO

Tương tự, trên đường Tố Hữu, đoạn gần Học viện Cán bộ TP.HCM, P.Bình Thạnh (trước đây thuộc P.12, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, xe chở rác đậu lộn xộn chiếm hơn nửa mặt đường. Người dân cho biết khu vực này có điểm tập kết rác nên xe ra vào thường xuyên để trung chuyển, đồng thời nhiều người tới đào bới lượm ve chai, khiến tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng. Rác, phế liệu túi lớn, túi nhỏ để ngổn ngang trên vỉa hè và tràn cả xuống lòng đường, bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan đô thị.

Điểm tập kết rác gây ô nhiễm- Ảnh 2.

Rác, phế liệu để tràn trên vỉa hè đường Tố Hữu, P.Bình Thạnh

ẢNH: NHƯ THẢO

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có phương án xử lý để bảo vệ mỹ quan đô thị và môi trường trong lành tại các khu vực này. 

Bạn đọc viết: Bờ kênh thành bãi rác

Thời gian qua, dọc tuyến kênh Tham Lương, nằm giữa hai bên vệ đường CN1 và đường dẫn vào khu chung cư Gia Phú (thuộc Q.Tân Phú và Q.Bình Tân, TP.HCM) có những đống xà bần, đất đá.

