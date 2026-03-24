Điểm tập kết rác gây ô nhiễm

Nhiều phụ huynh phản ánh các xe đẩy thu gom rác thường xuyên tập kết gần cổng Trường tiểu học Bình Hòa - số 4/2 Phan Chu Trinh, P.Bình Thạnh (trước đây thuộc P.12, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, để chờ xe lớn chở đi, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Hằng ngày lượng rác tập kết ở đây rất nhiều, vì không được che chắn kín nên nước rỉ rác chảy ra đầy mặt đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Xe đẩy thu gom rác tập kết trước cổng Trường tiểu học Bình Hòa ẢNH: NHƯ THẢO

Tương tự, trên đường Tố Hữu, đoạn gần Học viện Cán bộ TP.HCM, P.Bình Thạnh (trước đây thuộc P.12, Q.Bình Thạnh), TP.HCM, xe chở rác đậu lộn xộn chiếm hơn nửa mặt đường. Người dân cho biết khu vực này có điểm tập kết rác nên xe ra vào thường xuyên để trung chuyển, đồng thời nhiều người tới đào bới lượm ve chai, khiến tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng. Rác, phế liệu túi lớn, túi nhỏ để ngổn ngang trên vỉa hè và tràn cả xuống lòng đường, bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan đô thị.

Rác, phế liệu để tràn trên vỉa hè đường Tố Hữu, P.Bình Thạnh ẢNH: NHƯ THẢO

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có phương án xử lý để bảo vệ mỹ quan đô thị và môi trường trong lành tại các khu vực này.